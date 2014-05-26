Alman Yeşiller Partisi: Erdoğan'ın konuşmasının bedelini ödeyeceğiz

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Köln ziyaretinin AB ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Erdoğan’ın artık olumsuz Türkiye’nin "simgesi" olduğunu savundu. Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yuhalanmasının çok çirkin olduğunu ve "bedelini ödeyeceklerini" vurguladı.

Özdemir, Başbakan Erdoğan’ın Köln ziyaretini çok sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan’ın Köln konuşmasını Zaman’dan Selçuk Gültaşlı'ya değerlendiren Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yuhalanmasının çok çirkin olduğunu, hafızalarda kalacağını ve ‘bedelini’ ödeyeceklerini söyledi. Erdoğan’ın artık olumsuz Türkiye’nin ‘simgesi’ olduğunu ifade eden Özdemir, ziyaretin AB ilişkilerini de olumsuz etkileyeceğini vurguladı. "Erdoğan, Almanya’yı yüzde yüz kaybetmiştir" diyen Alman siyasetçinin verdiği söyleşiden satırbaşları şöyle:

Başbakan’ın konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu noktadan sonra ağzıyla kuş tutsa maalesef öyle bir noktaya geldik ki bir şey değiştirmez artık. Sanki bir canavar geliyormuş gibi bir beklenti vardı Alman kamuoyunda. Türkiye’deki maden felaketi ve daha önceki konuşmalarından öyle bir resim oluştu ki insanlar neredeyse çocuklarını kilitleyecekler tehlikeden ötürü. Öyle müthiş bir korku oldu. Erdoğan, bundan sonra bu imajı kolay kolay değiştiremez. Türkiye’nin imajını da çok olumsuz etkiliyor. Son senelerde buralarda olumlu bir imaj vardı. O imaj tamamıyla çöktü, tersine döndü ve olumsuz bir Türkiye imajı oluştu. Erdoğan, bu olumsuz Türkiye’nin simgesi oldu.

Erdoğan’a Alman kamuoyunun tepkisi çok abartılı değil mi?

Facebook sayfama baktığımda şunu görüyorum hayranları da, eleştirenleri de abartıyor. Hayranları sütten çıkmış ak kaşık gibi neredeyse tapınıyorlar, tamamıyla hatasız, kusursuz bir insan haline getiriyorlar. Eleştirenlerin bir kısmı da Hitler benzetmesi ile çok büyük bir hata yapıyor. Putin benzetmesi olur çünkü gerçekten otoriter bir rejime dönüştürüyor Türkiye’yi. Hitler benzetmesi çok ölçüsüz. Genelleştirmemek kaydıyla iki taraf da hata yapıyor. Abartılı yaklaşımlarla Türkiye’nin buradaki algısını çok olumsuz etkiliyorlar.

Merkel, salonda yuhalandı

Merkel sözü sarf edildiğinde salonun yuhalaması çok kötü bir izlenim bıraktı. Çok çirkin oldu. Bu hafızalarda kalacak. Bunun bedelini ödeyeceğiz. Şu mesajı veriyor: Burada yaşıyorsun, buranın ekmeğini yiyorsun, vergini burada veriyor, çocuklarını burada okula gönderiyor, sosyal devletten istifade ediyorsun. Aynı zamanda buranın başbakanını yuhalayıp başka bir ülkenin başbakanına tapıyorsun. Yine sadakat meselesini gündeme getiriyor. Biz 50 senedir uğraşıyoruz. “Sadık vatandaşız” diyoruz, “Bize güvenin, korkmaya gerek yok.” diyoruz. Oraya gidenlerin bıraktığı imaj bu söylediklerimizi çökertiyor.

Erdoğan, birçok kesimi yuhalattı salonda

Düşman topraklarında yaşayan bir toplum haline dönüştü oradaki insanların imajı. Bu kadar mutsuzsanız burada ne işiniz var? Böyle bir hayranlık Alman siyasetinde olmayan bir şey, destekler ama tapmaz. Sonuçta insanız, hepimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız. İnsana tapmak hem şaşırtıyor hem korkutuyor. Karşı gösteri yapanlar da ‘Türkiye’deki iç tartışmalar buraya mı geliyor?’ korkusunu pompalıyor. PKK eylemleri, otobanlarda yangınlar akla geliyor. Eskiden Türk Kürt, sağcı solcu cepheleşmesi vardı, şimdi Erdoğan taraftarları ve muhalifleri mi kamplaşıyor endişesi yayılıyor.

Erdoğan’ın Avrupa’daki imajı uzun yıllar çok olumluydu. Bu konuşmadan sonra nasıl?

Kendisinin başarılarını kendisi şu an yıkıyor ve yıkmaya devam ediyor.

Türk asıllı bir siyasetçi olarak siz ne diyorsunuz Alman kamuoyuna?

Eskiden “Herhalde şunu demek istedi, detayları bilse farklı söylerdi.” diyorduk. Vazgeçtik, savunulacak bir tarafı yok artık. Almanya’nın en olumlu bakan kesimleri bile ‘Yeter bu kadar da olmaz’ diyor. Erdoğan, Almanya’nın yüzde yüzünü kaybetti.