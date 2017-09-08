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Alman vekiller Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret etti

7 Alman milletvekili, NATO üssündeki Alman askerleriyle görüştü

08 Eylül 2017 17:12

Türkiye ve Almanya'yı karşı karşıya getiren Alman milletvekillerinin Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan NATO Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaretleri bugün gerçekleşti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in beraberindeki 7 kişilik Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti, Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun'un karşıladığı belirtildi. Heyetin ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

'AWACS-Programı'nın durumuna ilişkin bilgi alacağı, üste bulunan NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerle ve görev koşullarıyla ilgili görüşeceği belirtilen heyetin 16.00 sıralarında üs komutanlığından ayrılacağı öğrenildi.

NATO'nun ana karargahının bulunduğu Brüksel'den havalanan uçak, saat 12.10 sıralarında 3'üncü Ana Üs Komutanlığı'na iniş yaptı. Heyetin uçağından önce AWACS uçağının üsse iniş yapması dikkat çekti.

Heyette, Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik Partisi'nden Henning Otte, Hristiyan Birlik Partisi'nden Reinhard Brandl, Hristiyan Birlik Partisi'nden Julia Obermeier, Sosyal Demokrat Partisi'nden Rainer Arnold, Yeşiller Partisi'nden Tobias Linder ve Sol Parti'den Alexander Neu bulunuyor.

Kriz NATO'nun araya girmesiyle çözülmüştü

Heyet 17 Temmuz tarihinde Konya'daki NATO üssüne ziyarette bulunmak istemişti. Ancak Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Alman vekillerin, IŞİD ile mücadelede etkin rol oynayan AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarının ve bu uçaklarda görevli Alman askerlerinin de bulunduğu Konya'daki NATO üssünü ziyaret talebi reddedildi.

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssüne yapmak istediği ziyaret Türkiye'nin isteği üzerine iptal edildi. Almanya ziyaretin reddedilmesi üzerine NATO'ya şikâyette bulundu. İki ülkeyi karşı karşıya getiren Konya'daki askerlerin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi, NATO aracılığıyla çözüldü.

Temmuz ayında Almanya'nın ziyaret talebini geri çeviren Türkiye, Alman milletvekillerinin 8 Eylül'de bir NATO gezisi çerçevesinde Konya üssüne gelmelerini kabul etti. NATO'nun organizasyonu ile gerçekleştirilen ziyaret bugün gerçekleştirildi.

Alman Der Spiegel dergisi Ankara'nın, Alman milletvekillerine Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti Milletvekili Alexander Neu'nun PKK ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Neu ise PKK ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanlamıştı. Alman milletvekilleri geçtiğimiz Mayıs ayında Adana İncirlik’teki NATO Üssü'nü ziyaret etmek istemiş ancak Almanya'nın FETÖ'cü bazı askerlere sığınma hakkı tanımasına tepki olarak milletvekillerinin İncirlik'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemişti. Bunun üzerine yaşanan kriz sonucunda üsteki askerlerini Ürdün'e NATO üssüne taşıma kararı almıştı. 

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