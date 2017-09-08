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Türkiye'nin itiraz ettiği Alman vekil Konya'ya geliyor

Heyetin Konya'ya uçuşu NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleşecek

08 Eylül 2017 14:22

Türkiye'nin "uygun" değil diyerek engellediği Alman milletvekillerinin Konya üssü ziyareti bugün NATO şemsiyesi altında gerçekleşecek. 7 vekil, NATO Genel Sekreter Yardımcısı'nın başkanlığındaki heyetle Konya'ya uçacak. Heyette Türkiye’nin PKK’ya destek verdiğini iddia ettiği ve tepki gösterdiği milletvekili Alexander Neu da yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’nin Alman milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi nedeniyle tırmanan tansiyon, NATO'nun ziyaret formülüyle düşürülmeye çalışılıyor.

Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında bugün Konya'daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.

Heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanısıra NATO'dan bazı yetkililer de bulunacak.

Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Heyette dikkat çeken bir isim de yer alıyor. Türkiye,  Alman milletvekillerinin geçen aylarda İncirlik'te ve Konya'da görev yapan Alman askerlerini ziyaret etme taleplerini reddetmesinin gerekçesi olarak, Sol Parti milletvekillerinin, terör örgütü PKK'ya destek vermelerini gösterilmişti. Bu isimlerin başında da  Alexander Neu yer alıyor.

Türkiye, Neu’nun PKK’lılara destek verdiğini belirterek ziyaretlere şiddetle karşı çıkmıştı. Neu ise bu iddiaları reddetmişti.

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