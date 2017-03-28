Alman vekilden Erdoğan'a: Bunu bir terörist söylüyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa ülkelerine yönelik sözlerine tepki gösteren Alman Sol Partili Sahra Wagenknecht, “Bunu bir terörist söylüyor” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Alman Federal Meclisi'ndeki bir etkinlikte konuşan Sol Parti (Die Linke) Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Erdoğan'ın "Böyle devam ederse hiç bir Avrupalı güvenle, huzurla sokağa adım atamaz" sözlerine sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın sözlerinin açıkça ‘terörizme çağrı' olduğunu ileri süren Wagenknecht, "Bunu söyleyen bir terörist. Başka birşey değil" diye konuştu. Wagenknecht, konuşması sırasında Erdoğan için ‘terörist başı' nitelemesinde bulunması da dikkat çekti.

Erdoğan'ın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik Nazizm söylemlerine tepkisini dile getiren Sahra Wagenknecht, Türkiye'nin dış politikasının Nazi Almanyası'nın politikalarıyla benzerlikler gösterdiğini öne sürdü.

Wagenknecht, Erdoğan'ın ülke dışında ‘azınlıklar yaratarak', daha sonra bu azınlıklar üzerinden kendi şiddet, jeopolitik ve şantaj politikasını kurmaya çalıştığını iddia etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan'a ‘destek vermekten' çekinmemesini sert dille eleştiren Sahra Wagenknecht, Merkel'in en son şubat ayında Türkiye'ye gittiğini hatırlattı.

Wagenknecht, "Bunu yaparsanız suç ortağı olursunuz" diye konuştu.

Meclis Başkanı Lammert: Anayasal düzen ihlal ediliyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre de Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert Türkiye'deki yönetimi demokrasiye karşı darbe teşebbüsünde bulunmakla suçladı. Lammert, Erdoğan ve Türkiye hükümetinin kırılgan fakat demokratik düzeni otoriter sisteme dönüştürmeyi planladığını belirtti ve "Erdoğan başarısızlığa uğrayan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasi sistemi sistematik şekilde kaldırmaya çalışmakla ülkenin anayasal düzenini ihlal etmiş oluyor. İkinci darbe teşebbüsünün başarıya ulaşma tehlikesi söz konusudur” dedi.

Özoğuz: Hayırcılar oy kullanmaktan korkuyor

Almanya hükümetinin entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz Almanya'daki Anayasa değişikliği oylamasını etkileme teşebbüsleri karşısında uyarıda bulundu. Özoğuz ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği mülakatta, "Son günlerde yaptığım görüşmelerde, Türkiye'deki demokratikleşme sürecini sekteye uğratmasından çekindikleri için referanduma karşı olanların konsolosluklara gidip oy kullanmak için kendilerini zorladıklarını fark ettim. Muhtemel baskılardan ve olumsuz sonuçlarından etkilenmemeleri için herkesin korkusuzca oyunu kullanabilmesi sağlanmalıdır”, dedi.

Cem Özdemir'den 'Hayır' çağrısı

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Almanya'da yaşayan Türkleri referandumda ‘hayır' oyu kullanmaya davet etti. Özdemir "Erdoğan halkoylamasını kazanırsa Türkiye'yi, kimsenin fikrini rahatça dile getiremeyeceği açık cezaevine çevirir” dedi.

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin başkanı Gökay Sofuoğlu yurt dışında yaşayan Türklerin referandumda oy kullanmalarını eleştirdi. ‘Ruhr Nachrichten' gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin siyasi hayatında söz sahibi olma imkânının Türklerin Almanya'daki hayatlarından ziyade Türkiye'nin politikasıyla ilgilenmelerine yaradığını söyleyen Sofuoğlu Almanya'nın pratikte bir Türk seçim bölgesine dönüşmesinin Almanya Türkleri arasındaki gerginliği arttırdığını sözlerine ekledi.

1,4 milyon Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 27 Mart Pazartesi günü başlayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş referandumu için oy kullanma işlemi 9 Nisan'da sona erecek.