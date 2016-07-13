Alman vekil tek başına İncirlik'e gidecek



CDU milletvekili Christian von Stetten, İncirlik ziyaretiyle ilgili "Heilbronner Stimme" gazetesine açıklamada bulundu. Von Stetten, "Ağustos ayı ortasında Türkiye'de birkaç gün tatil yapacağım. Bu vesileyle İncirlik'teki askerlerimizi de ziyaret edeceğim. Bu, kişisel bir ziyaret olacak" dedi.

Seyahat ve konaklama giderlerini cebinden karşılayacağını söyleyen Christian von Stetten, Türkiye'ye vardığında zamanında Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ile irtibata geçerek İncirlik ziyaretine engel kalmamasını sağlayacağını söyledi.

'Eğer ziyaretime izin verilmezse…'

Milletvekili von Stetten, "Bu askerleri herdaim ziyaret edip durumlarını kontrol etme hakkına sahip olmalıyım. Ziyaretime izin verilmezse Alman askerlerinin derhal Türkiye'den ayrılması için çaba harcayacağım" dedi. Christian von Stetten, Federal Meclis'teki Savunma Komisyonu'nun üyeleri arasında yer almıyor.

Almanya ile Türkiye arasındaki İncirlik krizi, Alman Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararı sonrasında patlak vermişti.

Dönüm noktası

Ankara haziran ayı sonunda Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe ve beraberindeki heyetin İncirlik Askeri Üssü'ne yapacağı ziyarete izin vermemişti. Bunun üzerine temmuz ayı başında Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Alman savunma bakanının İncirlik'teki Alman birliklerini ziyaret etmesine izin verilmiş ancak milletvekili ve gazetecilerden oluşan heyetin kendisine refakat etmesine izin verilmemişti. Savunma Bakanı Von der Leyen'ın parlamenterlere getirilen yasağın kaldırılması için Türk mevkidaşı Fikri Işık ile yaptığı görüşmeden de bir sonuç çıkmadı.

Merkel de çözemedi

Ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Varşova'daki NATO zirvesi sırasında bir araya gelmiş ancak İncirlik konusunda uzlaşı yine sağlanamamıştı.

İncirlik Askeri Üssü'nde halihazırda yaklaşık 250 Alman askeri, savaş jetleri ve bir ikmal uçağı bulunuyor. Alman uçakları, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele kapsamında istihbarat toplama ve ikmal amaçlı olarak İncirlik'ten havalanıyor.