T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman vekil: Demirtaş’ı ziyaretimiz engelleniyor

Alman Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek için yaptıkları başvurunun reddedildiğini açıkladı

10 Şubat 2017 20:42

Alman Sol Parti heyeti tutuklu HDP milletvekilleriyle dayanışma amacıyla İstanbul'a gitti.

Ziyaret sonrası iki partinin heyetleri HDP İstanbul İl Örgütü'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko, Avrupa Parlamentosu Üyesi Martina Michels, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da katıldı.

Alman Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı Avrupa milletvekilleri olarak ziyaret edemediklerini ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Riexinger "2010‘dan bu yana Alman Parlamentosunda görevliyim. Bu sürede Türkiye'yi bol bol ziyaret ettim. Hapishane ziyaretleri de yaptım. Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ve Mustafa Balbay gibi pek çok isimle görüştüm. Bu kez Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Selma Irmak ile görüşmek için başvuruda bulundum ki Selma Irmak benim ‘kardeş vekilim' başvurumuz reddedildi. Bu bir ilk. Bunu daha önce yaşamamıştık ifadelerinde bulundu.

Alman Milletvekili: Hukuk ilkeleri ayaklar altına alınıyor

"HDP'nin eş genel başkanlarının cezaevinde olması kabul edilemez” diyen Riexinger "Bu tutuklamaların ardındaki hedef bellidir. Referandum öncesinde, muhalefeti topal bırakmaya çalışıyorlar. Bunun hukuk devletiyle, demokrasi ile ilgisi yoktur. Gördüğümüz, hukuk ilkelerinin ayaklar altına alınmasıdır” diye konuştu. Alman milletvekili "Türkiye'de olanlara göz yummayacağız. Almanya hükümetine de, bu konuda bir tutum geliştirmesi için baskı yapacağız” şeklinde konuştu.

Alman Sol Parti Eş Başkanı Riexinger, Demirtaş'ın aylardır tecrit altında olmasının "işkence olarak tanımlanabileceğini” belirtti. "Terör vardır ama aynı zamanda devlet terörü de vardır” diyen Alman milletvekili "Erdoğan kendi halkının bazı kesimlerine karşı savaş yürütüyor. Ve orada kullanılan yöntemler terörle karşılaştırılabilir” dedi. Riexinger "Türkiye'nin modern bir sultanlık, bir diktatörlük yolunda olduğu gayet açık. Muhaliflerin cezaevlerine tıkılmasını, gazetecilerin tutuklanmasını başka türlü ifade etmek mümkün değil” diye konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin DemirtaşSol PartiHDPSol Parti Milletvekili Andrej Hunko Avrupa ParlamentosuMartina Michels HDPMilletvekili Filiz KerestecioğluDiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24