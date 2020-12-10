Alman ve Yunan AP vekillerinden Merkel'e mektup: Türkiye'ye denizaltı satışını durdurun; olası bir çatışmada kullanılmasından endişeliyiz

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'ndan Alman ve Yunan 53 vekil, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bir mektup yazarak Türkiye'ye Alman yapımı denizaltı satışının durdurulmasını istedi.

Vekiller yazdıkları mektupta Türkiye'ye bu denizaltıların bileşen ve yedek parçalarının da ihraç edilmemesini istedi.

Mektupta Türkiye'nin AB üye ülkelerine Doğu Akdeniz'de askeri tehditlerde bulunduğu ve vekillerin Türkiye'nin olası bir çatışmada Alman yapımı denizaltıları kullanabileceklerinden endişeli oldukları belirtildi.

Vekiller Merkel'e yönelik mektuplarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik faaliyetlerinin özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti. Mektupta bu faaliyetlerin uluslararası hukuku da ihlal ettiği öne sürdü.

Mektupta özellikle Almanya'da üretilen ve montajı Türkiye'de yapılan Alman Thyssen Krupp şirketinin denizaltılarına vurgu yapıldı.