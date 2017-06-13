Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı azaldı

Federal İstatistik Dairesi 2016 yılında Alman vatandaşlığına geçen kişilerle ilgili bazı veriler açıkladı.

Paylaşılan istatistiklere göre, 2016'da toplam 110 bin 400 kişi Alman vatandaşı oldu. Bu sayı, 2015'e göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Vatandaş olan Türkler, geçen yıla kıyasla yüzde 17,3'lük düşüş gösterse de birinci sırada yer aldı.

2016 yılında 16 bin 290 Türk, Alman vatandaşı olurken; Türkiye'yi 6 bin 632 kişiyle Polonya izledi. 2016'da Alman vatandaşlığına geçen Polonyalıların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 11,3 arttı.

Brexit'ten korkup Alman vatandaşı oldular

En fazla artış ise İngilizlerde görüldü. Geçen yıl Alman vatandaşı olan İngilizlerin sayısı, 2015'e kıyasla yüzde 361 arttı. 2016'da 2 bin 865 İngiliz, Alman vatandaşlığı aldı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yaklaşık 2 bin 200 artış gösterdi.

İngilizlerin bu tercihinin, Birleşik Krallık'ın Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor. Kararın, Almanya'da yaşayan ve Birleşik Krallık'ın iki yıl gibi bir süre içinde Avrupa Birliği'nden çıkması halinde diğer AB ülkelerinde çalışma haklarını kaybetmekten korkan İngilizleri tedirgin ettiği düşünülüyor.

Ortalama 33 yaş

Federal İstatistik Dairesi, Alman vatandaşlığına geçen kişilerin yaş ortalamasının ortalama 33 yaşında olduğunu ve 17 yıldır Almanya'da yaşadığını açıkladı.

Yüzde 54'ü kadın olan başvuru sahiplerinin, yaklaşık yüzde 60'ını Avrupalıların oluşturduğu, yüzde 29'unun da AB vatandaşı olduğu duyuruldu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters,CÖ/EC