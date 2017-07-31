Alman vatandaşlarında seyahat isteği arttı

Alman Turizm Ekonomisi Birliği'nin (BTW) yaptırdığı ankete göre Almanya'da 2017'nin ilk yarısında insanların iç ve dış turizme para ayırma isteği arttı. Seyahat etme istekliliğini ölçen endekste 1,3'lük puana ulaşıldı. Geçen yıl aynı puan 0,1 olarak yılbaşında ise 0,4 olarak ölçülmüştü. Popüler tatil yerlerinde düzenlenen saldırılar ve Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin 2016 yılında Almanlarda güvensizlik yarattığı belirtiliyor.

Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimin turizm üzerinde nasıl bir etki yarattığı henüz rakamlara yansımadı. GfK araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketin Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşlarına "çok daha dikkatli olma” çağrısından önce yaptırıldığı belirtiliyor.

Ankette yaz sezonunun haziran ayı sonuna kadar olan kısmı ölçüldü. Seyahat acentelerinde yapılan rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 3 oranında daha fazla olduğu belirtiliyor. 2015 yazında kaydedilen yüksek seviyeye ise ulaşılmış değil. Bunun nedenlerinden biri olarak Türkiye'ye tatillerde talebin zayıf olması gösteriliyor.

Alman vatandaşlarının ekonomik konjonktürün ve iş piyasasında durumun iyi olması nedeniyle genel olarak seyahat etme isteği olduğu belirtiliyor. 2017'nin ilk 4 ayında toplamda geçirilen 395 milyon günün bir yıl önceye göre yaklaşık yüzde 1'lik bir artış ifade ettiği kaydediliyor.

Ankete göre birden fazla günlük seyahat trendi sürüyor. Yılın ilk dört ayında en az bir gecelik konaklama içeren tatillerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında arttı, günübirlik gezilerse yüzde 8 oranında azaldı. Seyahatteki günlerin üçte birini günlük geziler oluşturuyor.

Macera parklarının olduğu yerlere seyahatler 2012'ye göre yüzde 16, sağlık tatilleri yüzde 13 oranında arttı. Halk festivali ziyaretlerinde ise yüzde 7'lik düşüş kaydedildi.

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dpa/EC/HS