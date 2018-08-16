Alman vatandaşına Elazığ'da sosyal medya tutuklaması

Alman vatandaşı İlhan A. tatil için geldiği memleketi Elazığ'da, sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İlhan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak Köyü’ne tatil için gelen Alman vatandaşı İlhan A. sosyal medya üzerinden ‘terör örgütünün propagandasını’ yaptığı iddiasıyla Elazığ Terörle Mücadele Büro Amirliği’nce gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan İlhan A.’nın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.

Reuters’a konuşan bir Alman Dışişleri yetkilisi de haberi doğruladı. Dışişleri yetkilisi, “Davadan haberimiz var. Ankara’daki büyükelçiliğimiz konsolosluk yardımında bulunacak” dedi.

1992 yılından beri Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan İlhan A.’nın kendisine ait taksi şirketi olduğu öğrenildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı daha önce de Türkiye'de siyasi gerekçelerle dört Alman vatandaşının tutuklu olduğunu açıklamıştı.