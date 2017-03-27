Alman vakfından Aslı Erdoğan çağrısı

Alman Theodor Heuss Vakfı, bu seneki Heuss Madalyası'nın sahibi gazeteci yazar Aslı Erdoğan‘ın ödül törenine katılabilmesi için Almanya'ya gelebilmesine izin verilmesini istedi. Vakıf bu yönde Ankara hükümetine çağrıda bulundu.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada, "örgüt üyeliği”, "örgüt propagandası” ve "halkı kışkırtma” suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan Aslı Erdoğan için yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor.

Almanya ile Türkiye arasındaki tüm iletişim kanallarının kopmaması gerektiğini vurgulayan Theodor Heuss Vakfı Başkan Yardımcısı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Erdoğan'ın ödülünü alabilmesi için yurtdışına çıkmasına izin verilmesinin demokratik fikir teatisi kapsamında bir jest oluşturacağını kaydetti. Aslı Erdoğan, kitaplarının yanı sıra özellikle kadınlara ve Kürt nüfusa yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ile tanınıyor.

Demokrasiye destek

Bu sene "demokratik kamuoyu fikrine” yönelik çalışmalara verilen Heuss Madalyaları 1 Nisan tarihinde Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak.

Erdoğan'ı "yıllardır demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında vatandaş olarak örnek oluşturacak angajmanı" nedeniyle ödüle layık görülen vakıf, yazarın "Avrupa'da kamusal demokratik bir tartışma kültürüne önemli katkıda bulunduğunu" kaydetti.

Ödül alan diğer isimler

Bu sene Erdoğan'ın yanı sıra Temmuz 2016'da Münih'teki terör saldırısı sırasında sağduyulu iletişimi nedeniyle polis teşkilatının sözcüsü Marcus da Gloria Martins, farklı düşünen insanlara karşı saygılı ve adil tutumuyla Alman İkinci Televizyonu ZDF'in ünlü sunucularından Dunja Hayali ve aşırı sağcı akımların güçlü olduğu bölgelerde demokratik angajmanı ile seçmenleri ikna eden Mecklenburg-Vorpommern eyalet milletvekili Patrick Dahlemann madalyaya layık görülen isimler.

Almanya'nın ilk cumhurbaşkanı olan Theodor Heuss'un adını taşıyan ana ödül ise, dijitalleşen dünyada ifade ve düşünce özgürlüğü fikrini savunan İngiliz tarihçi Timothy Garton Ash'e verilecek.

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