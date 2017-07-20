Alman uzman: Batı Ortadoğu'da PKK'yı silahlandırıyor

Alman Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Ortadoğu'nun IŞİD'in yenilmesinin ardından da huzura kavuşmayacağını belirterek, Kürt sorununa dayanan yeni ve daha büyük çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Londra Üniversitesi'ne bağlı King's College uzmanlarından Neumann, Alman "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, şu an Rakka'da IŞİD'e karşı savaşan Kürt birliklerinin Batı'nın da terör örgütü olarak gördüğü PKK'ya bağlı olduğuna dikkat çekerek, "PKK'nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini ve silahlandırıldığını kabul etmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Neuman, "en sonunda Suriye'nin kuzeyinde tepeden tırnağa kadar silahlanmış Kürtlerin yepyeni talepler öne sürecek siyasi sermayeye sahip olduğu bir tablo ile karşılaşılacağını" belirterek, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye sevk edilen silahların bir gün Türkiye'ye doğrultulabileceği yönündeki endişesinin anlaşılabilir olduğunu kaydetti.

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) belkemiğini Suriyeli Kürtlerin Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gören Türkiye ile YPG'ye desteği sürdüren ABD arasında ihtilaf yaşanıyor.

Irak için uyarılar

Ortadoğu Uzmanı Peter Neumann Irak'taki duruma da değinerek, IŞİD'den geri alınan Musul gibi bölgelerde yeniden istikrar ortamının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Neumann bunun gerçekleşmesi için Ürdün, Türkiye ya da diğer Müslüman ülkelerden birliklerin desteğinin konuşulması gerektiğini kaydetti.

Neumann ayrıca "Sünnilerin siyasi sistem içerisinde kendilerine yer bulmaları için" Irak yönetimine siyasi baskı mekanizmanlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Irak Başbakanı 10 Temmuz'da Musul'da IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. IŞİD Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'a 2014 yılının haziran ayında harekat başlatmış ve kenti kısa sürede kontrolü altına almıştı. Musul'da ve tüm Irak'ta büyük oranda yenilgiye uğratılan IŞİD , sadece Suriye sınırına yakın bazı bölgeleri elinde bulunduruyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/DPA/KNA,MK/BK