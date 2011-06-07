-ALMAN UÇAĞININ İNİŞTE LASTİĞİ PATLADI İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Sabiha Gökçen Havalimanına inen özel uçakta, lastiğinin patlaması sonucu hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, bir Alman şirketine ait D-ATRI kuyruk tescilli Challenger 850 tipi özel uçak, saat 01.30'da Sabiha Gökçen Havalimanına indi. Uçağın inişi sırasında arka sağ dikmesindeki lastiğin patlaması sonucunda, kopan parçalar uçağın sağ kanadında hasara yol açtı. İçinde 7 yolcu bulunan ve bakıma alınan uçağın sağ kanat flaplarının zarar gördüğü bildirildi.