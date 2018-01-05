Alman turizmciler Kuşadası'na gelecek

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - ALMANYA\'nın önde gelen 300 acentesinin yöneticisi, Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde, nisan ayında yapılacak toplantıda bir araya gelecek. Organizasyon ile Kuşadası\'nın tanıtımı yapılacak.

Türkiye ile Almanya arasındaki politik sorunlar nedeniyle birtakım sıkıntılar meydana gelen Alman pazarıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaya başlandı. Almanya\'nın önde gelen 300 acentesinin temsilcisi, 25-29 Nisan günlerinde Kuşadası\'na gelecek. İngiliz tur operatörü Thomas Cook\'un her yıl düzenlediği \'Travel Games\' isimli acente organizasyonu, SunExpress iş birliği ve Türk tur operatörü Diana Turizm\'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda, Kuşadası ile çevresinin tanıtımı ön plana çıkacak.

\'TANITIM VE REZERVASYONLAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR\'

Alman acentecilerin tanıtım ve rezervasyonlara büyük katkı sağlayacağını söyleyen Diana Travel Genel Müdürü Burak Tonbul, \"Thomas Cook, Almanya\'nın özel acentelerine her yıl düzenlediği, ismi \'Travel Games\' olan bir organizasyon. Nisan ayı sonunda, SunExpress ile Thomas Cook iş birliğiyle Almanya\'nın 300 seçkin acentesini, bu organizasyon çerçevesinde 4 gün boyunca ağırlayacağız. Konuklar, Özdere Paloma Marvy\'de konaklayacaklar. Kuşadası\'nı, bölgeyi gezecekler. Bölgenin olabildiğince tanıtımını sağlayacağımız bir aktivite olacak. Bir önceki yılki organizasyonu Antalya\'da yapmıştık. Bunu bölgeye olan katkısını rezervasyonlarla anında hissediyoruz. Bu yıl da organizasyonun nisan başında olması nedeniyle sezon içindeki rezervasyonlara önemli katkısı olacak. Erken rezervasyonların bittiği bir dönemde, acenteleri bu bölgede ağırlamak hem tanıtım hem de bölgeye gelecek rezervasyonlar için çok önem taşıyor. Özellikle SunExpress de işin içinde olması bölge için çok daha büyük önem taşıyor. Hareketlilik, uçak seferleri ve charter uçak seferlerini de etkileyecek\" diye konuştu.

\'KRİZİN SONA ERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\'

Alman turizm pazarında yaşanan krizin sona erdiğini düşündüklerini belirten Tonbul, \"Almanya pazarında olumlu bir ivmenin yakalandığı bir dönem yaşıyoruz. Biz, krizin sona erdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle tanıtım ve kaybedilen süreci kapatacak çalışmaları yapmayı bir görev olarak görüyoruz. Eğer ülkemize yönelik bir ivme kazanılacaksa öncelikle yaşadığımız bölgeye bir katkısı olmalı diye düşündük. Bu nedenle Travel Games\'i Kuşadası ve çevresinde düzenlemeye karar verdik\" dedi.

Öte yandan Thomas Cook Satış Müdürü Carsten Seeliger ise konuyla ilgili Almanya\'da, çeşitli basın yayın organlarına açıklamalarda bulundu. Seeliger, Türkiye\'nin kendileri için çok önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, \"2018 Travel Games etkinliğini Türkiye\'de yaparak, net bir mesaj veriyoruz\" diye konuştu.



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