Alman turizmcilerden Gabriel’e Türkiye eleştirisi

Alman Turizm Ekonomisi Birliği (DTW) Başkanı Michael Frenzel, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahatlar konusunda yaptığı uyarıların tedirginliğe yol açtığını belirtti. Aynı şekilde Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de Gabriel'in "Türkiye'ye şu sıralar gönül rahatlığıyla seyahat yapılamayacağı" yorumunda bulunmasının tedirginliğe yol açtığını ve çok sayıda kişinin seyahat acentalarının çağrı merkezlerini aradığını söyledi.

Fiebig, Alman Dışişleri'nin, yapılan tavsiyenin Bakan Gabriel'in kişisel görüşünü yansıttığını vurgulaması üzerine ise durumun yeniden yatıştığını belirtti. Fiebig, "Üst düzey politikacıların bu gibi konularda yaptıkları özel açıklamalar her zaman çözüm getirmiyor” ifadesini kullandı.

Gabriel, geçen hafta Bild gazetesine verdiği demeçte, son dönemde yaşananlardan dolayı Türkiye'ye seyahat konusunun iyi düşünülmesi gerektiğini belirterek "devletin, vatandaşları adına Türkiye'ye seyahat edip etmeyeceklerinin kararını alamayacağını" ancak bunu şu aralar "gönül rahatlığıyla” da tavsiye edemeyeceklerini söylemişti. Alman Dışişleri Bakanlığı ise bunun Türkiye'ye yönelik resmi bir uyarı olmadığı bilgilendirmesini yapmıştı.

"Gerileme bu yıl da sürecek"

Sekiz yıldır üst üste turizm patlaması yaşanan Almanya'da, bir zamanlar seyahat turizminin önde gelen ülkesi olan Türkiye'nin Alman tatilciler arasında çekiciliğini gittikçe yitirdiği belirtiliyor.

Üç yıldır rezervasyonlarda düşüş kaydedildiğine işaret eden DRV Başkanı Fiebig, rezervasyonların "geçen yıl itibarıyla belirgin bir biçimde çift haneli rakama gerilediğini, bu trendin bu yıl içinde de devam edeceğini" söyledi.

Tatilciler siyasi durumu dikkate alıyor

Güvenlik konusundaki çekincelerin Türkiye'de son dönemlerde meydana gelen çok sayıda terör eylemi nedeniyle ortaya çıkmadığına da dikkat çeken Fiebig, insanların bu tür olayların dünyanın her yerine olabileceğine kanaat getirdiklerini, bu yüzden güvenlik konusunun bundan 1-2 yıl öncesinde olduğu gibi önemli rol oynamadığını vurguladı. DRV Başkanı şimdilerde müşterilerin ülkelerdeki siyasi durumu dikkate aldıklarını, bunun Türkiye için de özellikle geçerli olduğunu ve insanların seyahat edecekleri ülkeyi belirlemelerinde doğrudan etkili olduğunu da belirtti.

Ancak Alman Turizm Ekonomisi Birliği (DTW) Başkanı Frenzel'e göre, seyahate çıkacak müşteriler ve seyahat acenteleri açısından güvenlik hâlâ merkezi öneme sahip bir konu. Frenzel, tatilcilerin seyahate çıkmayı planladıkları ülkelerde meydana gelen terör olayları nedeniyle tatil planlarını değiştirdiklerini, ama bu olaylardan çekinerek evlerinde kalmayı da tercih etmediklerini belirtiyor. Frenzel turizm sektörünün ulusal ve uluslararası ölçekte büyümeye devam ettiğini vurguluyor.

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Reuters,dpa/ÇA,CÖ