Alman turizm şirketleri, orman yangınları sebebiyle rezervasyon iptallerinin yaşanmadığını belirtti; turizmciler kaygılı

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri olan Antalya ve Muğla bölgelerindeki orman yangınlarının turizmi de etkilemesinden endişe ediliyor.

Almanya'nın önde gelen turizm şirketleri, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle rezervasyonların iptal edilmediğini açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'nın ikinci büyük turizm şirketi DER, yangınlar nedeniyle Bodrum bölgesinde Ağustos ayı başında tatil yapmayı planlayanlar için ücretsiz olarak rezervasyon değişikliği veya iptal imkanı sunduklarını belirtti.

Ancak, şirket müşterilerinden bugüne kadar bu yönde bir talep gelmediğini bildirdi. Türkiye'nin diğer turizm bölgeleri için ise herhangi bir engel bulunmadığını belirten DER, ancak yangınlar nedeniyle tehlikenin henüz geçmediğini kaydetti. Şirket, "Durumu titizlikle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden TUI ise Türkiye'de hizmet verdiği otellerin yangından doğrudan etkilenmediğini bildirdi. Turizm bölgelerinde yangınların neden olduğu dumanların etkili olduğunu ifade eden TUI sözcüsü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'ye her şey dahil paket turlar satan FTI de Ege bölgesi hariç, turizm bölgelerinin yangınlardan pek etkilenmediğini belirtti. Marmaris'teki yangınlar nedeniyle Turunç'ta otellerin alınan önlemler kapsamında geçici olarak tahliye edildiğini bildiren FTI, ancak bölgede tehlikenin geçtiğini ifade etti. "Bazı misafirler son birkaç günde evlerine geri döndü. Ancak bunun dışında şu aşamada ciddi bir iptal talebi ile karşılaşmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Alman hükümetinden "dikkatli olun" uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyeleri bölümünü güncelleyerek, Antalya, Muğla ve Aydın bölgelerindeki yangınlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Türkiye'ye "Seyahat öncesinde tur operatörü şirketten kalacağınız yerin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini öğrenin" denilen açıklamada, otel personelinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyulması tavsiye edildi.

Turizmciler kaygılı

Alman turizm şirketleri rezervasyonların iptal olmadığını belirtse de Türkiye'de turizm sektöründe çalışanlar pandeminin ardından gelen orman yangınlarının turizmi etkilemesinden kaygı duyuyor.

Reuters haber ajansına konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Yangın yüzünden hiç yeni rezervasyon yok. Var olan rezervasyonlar da iptal oluyor. Erken ayrılmalar sebebiyle oteller de boş kaldı" açıklamasında bulundu.

Muğla'da tekne gezileri düzenleyen Özkan Selçuk ise Reuters'a kaygılarını "Cumartesi için iki tane daha rezervasyonum var. Ancak hiç yeni rezervasyon almıyorum. Yangının devam etmesinden korkuyorum. Sabah uyandığımızda evlerimizin ve teknelerimizin üzerine küller yağmış oluyor" sözleriyle aktardı.

Ören'de ailesi ile birlikte pansiyon işleten Gonca Umul da pandemi nedeniyle turizm sektöründe 2020'de yaşanan çöküşün ardından, bu yıl geçen senenin yaralarının sarılmasını umduklarını ifade etti. Ancak, yangın nedeniyle birçok bölge sakininin tahliye edildiğini ifade eden Umul, "Temmuz ayında tamamen doluyduk hatta misafirleri geri çeviriyorduk. Şimdiyse insanlar arayıp yaptıkları rezervasyonları iptal ediyorlar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cuma günü yaptığı açıklamada, turizm bölgelerindeki orman yangınlarına rağmen turizm hedeflerinde değişiklik olmadığının altını çizdi. Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ise hükümetin hedefinin gerçekçi olmadığını söylüyor. Reuters'a konuşan Yücel, "Pandeminin üzerine bir de yangın geldi. Ege kıyılarının eski haline dönmesi çok uzun zaman alacak" değerlendirmesinde bulundu.