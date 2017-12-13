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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisi yeniden artıyor

Alman Seyahat Acenteleri Birliği ve seyahat acentelerinin verdiği bilgilere göre, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Alman turistlerin sayısı yeniden artış gösteriyor.

13 Aralık 2017 22:54

Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin (DRV) verdiği bilgilere göre, turizm branşı 2018'e iyimser bakıyor. Türkiye'de yaşanan gelişmelerin ardından sektörde düşüş kaydedildiğini belirten DRV, yeniden yükselme trendine girdiğini açıkladı. Kamuoyu araştırma şirketi GfK'nın verilerine göre, seyahat acenteleri ekim ayı sonunda yapılan değerlendirmeler uyarınca mevcut mali yılda bir önceki yıla oranla yüzde iki daha fazla kar elde etti. Kesin rakamlar ise şubat ayında Berlin'de yapılacak Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nda (ITB) açıklanacak.

2015-2016 döneminde seyahat acenteleri 30 milyar 200 milyon euroyla yüzde 5'lik bir düşüş kaydetmişti. Bu dönemde turizm branşnı en çok etkileyen ise Türkiye'deki terör saldırıları, darbe girişimi ve siyasi gerilim olmuştu. Bu durum Yunanistan'a ve İspanya'ya yaramış ve bu ülkelere yapılan rezervasyonlarda artış kaydedilmişti.

Avrupa'nın en büyük seyahat acentelerinden olan Alman TUI şirketi sonbahar aylarında Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda artış kaydedildiğini ve satışların da iyi durumda olduğunu açıkladı.

Turizm şirketi Thomas Cook da Mısır ve Türkiye'ye düzenlenen "her şey dahil tatillerin" yeniden çok rağbet gördüğünü duyurdu. Tutuklanan gazeteciler nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin ardından Alman turistlerin bir süre Türkiye'yi tercih etmediklerini belirten Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser da "Bu durumun normale dönmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Reuters/dpa/BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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