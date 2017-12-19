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Dünya
Deutsche Welle

Alman turistler Türkiye'de kendini güvende hissediyor mu?

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman turistlerin kendi ülkeleri dışında sadece dört ülke ya da bölgeyi güvenli bulduklarını ortaya koydu. Araştırmada Türkiye de yer aldı.

19 Aralık 2017 11:59

Almanya'da 2017 yılının sonlarında yapılan bir anket kapsamında görüşülen 2 bin kişiye, tatil için tercih ettikleri ülke ya da bölgelerle ilgili sorular yöneltildi.

BAT Gelecek Araştırmaları Vakfı tarafından GfK şirketine yaptırılan anket, Almanların kendi ülkeleri dışında güvenli tatil noktası olarak gördükleri dört ülke ya da bölgenin Avusturya, İsviçre, İtalya ve İskandinavya olduğuna işaret etti.

Almanların en popüler tatil noktası olan İspanya ise çok az farkla güvenli ülkeler grubunun dışında kaldı. Ankete katılanların sadece yüzde 49'u kendilerini İspanya'da güvenli ve rahat hissettiklerini söyledi.

Araştırmanın koordinatörü Ulrich Reinhardt, "Seyahat eden insanlar için güneş, kum ve deniz yerine güvenlik en önemli faktör hâlini aldı" dedi.

Ankette İspanya'nın yüzde 50'nin altında kalmasının başlıca nedenleri arasında, bu ülkede son dönemde yapılan turizm karşıtı protestoları gösteren Reinhardt, "Birçok tatilci artık buralarda hoş karşılanmadıkları hissine kapılıyor" yorumunda bulundu. İspanya'nın Katalonya ve Bask bölgelerinde geçen yaz aylarında düzenlenen gösterilerde, söz konusu yerlerde özellikle kira fiyatlarının artmasına neden oldukları gerekçesiyle "Turistler evlerinize dönün" sloganıyla tatilcilere tepki gösterilmişti.

Reinhardt, Barcelona'daki terör saldırısı ve Katalonya'daki bağımsızlık krizinin de Almanların İspanya'ya bakışını etkileyen faktörler içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de güvende hissedenlerin oranı

Almanların klasik tatil bölgelerinden Türkiye, Mısır ve Tunus'ta kendilerini güvende hissedenlerin oranı ise araştırmada oldukça düşük kaldı. Ankete katılan yüz kişiden sadece 5'i Türkiye, Mısır ve Tunus'ta güvende hissediyor.

Eğitim seviyesi ile risk algısı arasında ters orantı olduğuna dikkat çeken Ulrich, eğitim seviyesi yüksek insanların, sansasyonel ya da tek taraflı haberlerden daha az etkilendiğini kaydetti.

Ankete göre, her 12 Alman'dan biri, kendini ülkesinde de güvende hissetmiyor.

DW/dpa,CÖ/BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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