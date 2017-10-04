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Alman turistler Oktoberfest'i kutladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tatil yapan Alman turistler, Oktoberfest'i konakladıkları otelde kutladı

04 Ekim 2017 13:27

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde tatil yapan Alman turistler, Oktoberfest\'i konakladıkları otelde kutladı. Çeşitli oyunların oynandığı etkinliğe diğer turistler de katıldı.
Kemer\'deki Crystal De Luxe Otel\'de, Almanların 207 yıldır kutladığı Oktoberfest\'in bu yıl 9\'uncusu yapıldı. Etkinliğe Alman turistlerin yanı sıra Rus, Türk, Ukraynalı ve Kazak turistler de katıldı. Otelin Genel Müdürü Ali Osman İlhan\'ın içinde alkol bulunan fıçının ağzındaki tıpayı kırmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında su doldurulmuş balon ile kör voleybol oyunu, pasta fırlatma, dart, çivi çakma, testere ile odun kesme ve halka fırlatma gibi oyunlar oynandı. Etkinliklere otel personeli geleneksel Alman kıyafetleriyle katıldı. Turistler personelle bol bol fotoğraf çektirdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde tatilciler doyasıya eğlendi.
Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, \"Oktoberfest ilk olarak 1810 yılında yapılmış. 207 yıldır devam eden bir gelenek. Bu geleneği Alman misafirlere hatırlatmak ve devam ettirmek istedik. Onlara Almanya\'da yaşayamadıkları anılarını tatil yaptıkları sırada yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Otelimiz bunu her sene geleneksel olarak yaptığı için sadece bu festival için tatil yapmaya gelen misafirlerimiz var\" dedi.

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