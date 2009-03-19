Alman turistin gözdesi Türkiye olacak

Türkiye'ye gelecek Alman turist sayısının geçen yıla oranla yüzde 8 civarında artacağı, tercih edilen yerlerin başında Alanya ve Side olduğu bildirildi.



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Faik Kaptanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, global ekonomik krizin, Türk turizmine sanıldığı gibi zarar vermeyeceğini söyledi. Kaptanoğlu, bu yıl Almanya'dan gelecek turist sayısında artış olacağını kaydetti.



ITB Berlin Fuarı'nda Alanya standı açtıklarını ve burada çok yoğun bir ilgi gördüklerini anlatan Kaptanoğlu, şöyle konuştu:

"ITB Berlin Fuarı'nda başta Side ve Alanya olmak üzere Türkiye stantlarına büyük ilgi gösterildiğini gördük. Fuarda dağıtmak için götürdüğümüz tanıtıcı malzemeler, adeta kapışıldı. Burada tüm acentecilerle detaylı görüşme imkânı bulduk. Yaptığımız bu görüşmeler neticesinde, bu yıl Türkiye'ye gelecek Alman turist sayısında yüzde 8'lik bir artış olacağı sonucu ortaya çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi. Buna karşılık, Alman turistlerin geçen yıla oranla İspanya'ya yüzde 25, Yunanistan, Mısır ve Tunus'a yüzde 40 oranında daha az gideceği de tespit edildi. Yani global ekonomik kriz, turizmde birçok ülkeyi etkiledi. Ama görünen o ki Türkiye, olumsuz etkilenmedi. Yani Türkiye global ekonomik krizden en kazançlı çıkacak ülke olacak."



Bunda, Türkiye'deki fiyatların, diğer ülkelere göre daha uygun olması ve dövizde yaşanan yükselmenin, Avrupalı turistin alım gücünü arttırmasının etkili olduğunu anlatan Kaptanoğlu, "Türk turizmcisinin hızlı hareket etmesi, Türkiye'deki otel kalitesinin yüksek olması da Türkiye'yi öne çıkaran unsurlar oldu" dedi.



Side ve Alanya gözde



Alman turistlerin Türkiye ölçeğinde en çok ilgi gösterdiği destinasyonların başında Side ve Alanya geldiğini söyleyen Kaptanoğlu, "Alanya, biraz da fiyatlardan dolayı Side'den sonra Almanların en çok tercih ettiği yer durumunda. Bu eskiden de böyleydi bu yıl da böyle olacak" dedi.



Özellikle Öger Tour'un satışlarının bu bölgede etkili olduğunu anlatan Kaptanoğlu, "Öger Tour, ilk olarak, sadece bir destinasyon için katalog çıkardı. Tabii bunda vakfımızın ve Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun girişimleri büyük rol oynadı. 50 bin adet basılan ve dağıtılan bu katalog sayesinde Öger Tour'un en yüksek rezervasyon artışı da yüzde 8'le Alanya'da gerçekleşecek görünüyor" diye konuştu.



Rusların ilgisi de sürecek



Almanların yanı sıra Rus turistlerin Alanya ve Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü de belirten Kaptanoğlu, dün başlayan Moskova Fuarı'nın ilk gününde yaşananların bunu kanıtladığını söyledi. Alanya standına gönderilen malzemelerin adeta kapışıldığını ve neredeyse ilk günde bitme noktasına geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, burada da acentecilerin ifadesine göre, Türkiye'ye ilginin büyük olduğunun bildirildiğini dile getirdi ve "En azından bu krize rağmen geçen yıla göre bir azalma olmayacağı belirtiliyor" dedi.



Bu yıl Moskova Fuarı'nda ilk kez çocuklara yönelik malzemeler de dağıtıldığına işaret eden Kaptanoğlu, yapboz oyunları ve boyama kalemlerinin ilk günden tükenme noktasına geldiğini anlattı.



ALTAV'ın 2009 turizm sezonu öncesinde 24 fuara katılarak stant açtığını belirten Kaptanoğlu, fuara katılırken ince eleyip sık dokuduklarını kaydetti. Kaptanoğlu, katılınması planlanan fuarları belirlerken, Alanya'ya daha çok turist gönderen ülkeleri tercih ettiklerini ifade etti.



Kaptanoğlu, bunların yanı sıra Essen Fuarı'nda da Alanya standı açıldığını, bu standı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kuyumcular Odası'nın açtığını, kendilerinin bu fuara malzeme desteği verdiğini bildirdi.

