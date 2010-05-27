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Yaşam

Alman turist organlarıyla 3 Türk'e umut oldu

Tatil için geldiği Antalya'da beyin kanaması geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen Alman turistin organları ailesince bağışlandı.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - Tatil için geldiği Antalya'da beyin kanaması geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen Alman turistin organları ailesince bağışlandı.


Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 41 yaşındaki erkek turist, 23 Mayıs'ta beyin kanaması geçirdi. Manavgat'ta kaldırıldığı özel hastaneden Antalya'daki Özel Yaşam Hastanesi'ne sevk edilen Alman turistin beyin ölümü gerçekleşince organları ailesi tarafından bağışlandı.


Alman turistin kalbi, iki böbreği ve pankreası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Antalya'daki iki hastaneye, karaciğeri ise Malatya'daki İnönü Üniversitesi'ne gönderildi.


Alman turistin, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne gönderilen kalbi 48 yaşındaki Hakan Atabay'a, bir böbreği 47 yaşındaki Ünal Türen'e, Medical Park hastanesine gönderilen pankreası 45 yaşındaki Bayram Nevruz'a, diğer böbreği ise 35 yaşındaki Süleyman Tatlısu'ya nakledildi.

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