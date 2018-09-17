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Alman turist odasında ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Rolf Josef Dasting (70) odasında ölü bulundu

17 Eylül 2018 15:33

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Rolf Josef Dasting (70) odasında ölü bulundu. 
Manavgat\'a bağlı Ilıca Mahallesi\'ndeki bir otelde konaklayan Alman Rolf Josef Dasting, uzun süre odasından çıkmayınca arkadaşı merak edip odasını kontrole gitti. Odaya giren arkadaşı Dasting\'i tuvalette hareketsiz yatarken buldu. 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rolf Josef Dasting\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Dasting\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
 

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