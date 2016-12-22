Alman turist kelepçeyle boğulmuş halde bulundu

Antalya Gazipaşa İlçesi Kahyalar Mahallesi'nde, bulunan Aydap sahilinde dün saat 18.30 sıralarında gezenler, park halindeki otomobili fark etti. Almanya plakalı siyah otomobili inceleyenler, arka koltukta oturan kişinin boynundaki plastik kelepçeyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, araçtaki kişinin öldüğünü tespit etti.

DHA’da yer alan habere göre, olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı, ölen kişinin tatil için gelen Alman Andreas Grigoriadis olduğunu belirledi. Plastik kelepçeyle boğulduğu tespit edilen Andreas Grigoriadis'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.