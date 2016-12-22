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Yaşam

Alman turist kelepçeyle boğulmuş halde bulundu

Alman turist 57 yaşındaki Andreas Grigoriadis, otomobil içinde plastik kelepçeyle boğulmuş halde bulundu

22 Aralık 2016 23:50

Antalya Gazipaşa İlçesi Kahyalar Mahallesi'nde, bulunan Aydap sahilinde dün saat 18.30 sıralarında gezenler, park halindeki otomobili fark etti. Almanya plakalı siyah otomobili inceleyenler, arka koltukta oturan kişinin boynundaki plastik kelepçeyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, araçtaki kişinin öldüğünü tespit etti.

DHA’da yer alan habere göre, olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı, ölen kişinin tatil için gelen Alman Andreas Grigoriadis olduğunu belirledi. Plastik kelepçeyle boğulduğu tespit edilen Andreas Grigoriadis'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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