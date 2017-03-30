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Dünya
Deutsche Welle

Alman Tornadoları Suriye'deki saldırıyı görüntüledi

Alman medyası, Alman askerlerinin Suriye’de bir hava saldırısının hazırlık aşamasına dâhil olduğunu öne sürdü. Geçen hafta sonunda düzenlenen hava saldırısı sonucunda onlarca kişinin öldüğü bildirilmişti.

30 Mart 2017 18:03

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi ile NDR ve WDR televizyon kanallarının ortak haberinde, Alman askerlerinin Suriye’de hazırlık aşamasındaki bir hava saldırısına dâhil oldukları yer aldı. Haberde Alman askerlerinin bombardıman öncesinde hedefleri Tornado keşif uçakları ile fotoğrafladıkları ve ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerine ilettikleri de yer aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine bağlı jetlerin Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinin batısındaki Mansura köyünde sığınmacıların yaşadığı bir okul binasına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini, saldırıda en az 33 kişinin can verdiğini bildirmişti. Ancak muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasının tarafsız çevrelerce doğrulanması mümkün olmamıştı.

Medyanın haberinde Alman Ordusu Genel Kurmay Başkanı Volker Wieker’in Federal Meclis‘in Savunma Komisyonu’ndaki gizli oturumda konuya ilişkin bilgi verdiği, söz konusu hava saldırısının ardından Tornadoların hedef bölgeye yeniden uçuş yaparak ortaya çıkan tahribatı belgeledikleri de yer aldı.

Alman Tornadoları Suriye ve Irak'ta ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun operasyonları çerçevesinde keşif uçuşları yapmakla görevli. Ancak Alman askerleri hava saldırılarına katılmıyorlar, sadece IŞİD karşıtı koalisyonun hava operasyonları için gerekli enformasyon ve görüntüleri sağlamakla yükümlüler.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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