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Deutsche Welle

Alman Tornadoları İncirlik'ten uçuşlara başlıyor

Amerikan uçaklarının ardından Alman savaş uçakları da İncirlik'ten uçuşlara yeniden başladı.

18 Temmuz 2016 16:05

ABD'nin ardından Alman ordusu da İncirlik Hava Üssü'nden rutin uçuşlara yeniden başladı.
Alman Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman Tornado savaş uçakları ile tanker
uçaklarının terör örgütü IŞİD'e karşı uçuşlara pazartesi günü yeniden başladığı bildirildi.

Açıklamada, İncirlik Üssü'ndeki güvenlik alarm derecesinin hala düşürülmediği,
ancak üsteki
günlük yaşamın yavaş yavaş yeniden normale döndüğü kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da pazar günü öğleden sonra yaptığı açıklamada
Türk
hava sahasının askeri uçaklara yeniden açıldığını bildirmişti. İncirlik'te IŞİD ile mücadele
misyonuna dahil 240 Alman askeri ve yaklaşık bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AmerikanAlmanHavaSavunma BakanlığıAlman TornadoIŞİDSavunma Bakanlığı PentagonTürkDeutsche Welle Türkçe DWAFP/BK

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