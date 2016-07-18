Alman Tornadoları İncirlik'ten uçuşlara başlıyor

ABD'nin ardından Alman ordusu da İncirlik Hava Üssü'nden rutin uçuşlara yeniden başladı.

Alman Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman Tornado savaş uçakları ile tanker

uçaklarının terör örgütü IŞİD'e karşı uçuşlara pazartesi günü yeniden başladığı bildirildi.

Açıklamada, İncirlik Üssü'ndeki güvenlik alarm derecesinin hala düşürülmediği,

ancak üsteki

günlük yaşamın yavaş yavaş yeniden normale döndüğü kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da pazar günü öğleden sonra yaptığı açıklamada

Türk

hava sahasının askeri uçaklara yeniden açıldığını bildirmişti. İncirlik'te IŞİD ile mücadele

misyonuna dahil 240 Alman askeri ve yaklaşık bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.