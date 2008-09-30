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Sağlık

Alman tıp ödülünü iki bilim kadını paylaştı

Kanserin ilerlemesinde enzimlerin etkisiyle ilgili araştırmaları nedeniyle Avustralyalı ve Amerikalı iki bilim insanı, 100 bin Euro değerindeki Alman tıp ödülünü paylaşacak.

30 Eylül 2008 03:00

Kanserin ilerlemesinde enzimlerin etkisiyle ilgili araştırmaları nedeniyle Avustralyalı ve Amerikalı iki bilim insanı, 100 bin Euro değerindeki Alman tıp ödülünü paylaşacak.

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California Üniversitesi’nden Avustralyalı Elizabeth Blackburn ile Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nden Amerikalı Carol Greider, hücreleri etkileyen ve yeni keşfedilen bir enzim üstündeki çalışmaları nedeniyle 2009 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülünü almaya hak kazandı.

Bilim insanları, bugün açıklanan ödülü Paul Ehrlich Vakfı’nda 14 Mart’ta düzenlenen törenle alacak.

(AA)

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