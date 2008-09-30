Alman tıp ödülünü iki bilim kadını paylaştı

Meme kanserine karşı dağda kadın zinciri

Kanser aşısında yeni adım

California Üniversitesi’nden Avustralyalı Elizabeth Blackburn ile Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nden Amerikalı Carol Greider, hücreleri etkileyen ve yeni keşfedilen bir enzim üstündeki çalışmaları nedeniyle 2009 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülünü almaya hak kazandı.Bilim insanları, bugün açıklanan ödülü Paul Ehrlich Vakfı’nda 14 Mart’ta düzenlenen törenle alacak.