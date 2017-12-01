Alman Tasarım Konseyi’nden Ersa’ya iki ödül

İSTANBUL, (DHA)-ÇALIŞMA ve yaşam alanları için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle Türkiye’de mobilya sektörünün öncülerinden biri olan Ersa, tasarım alanında farkındalık yaratmak amacıyla German Design Council (Alman Tasarım Konseyi) tarafından düzenlenen \"Iconic Awards 2018: Innovative Interior\" (İkonik Ödüller 2018 - İç Mekanda İnovasyon) yarışması kapsamında iki ödüle birden layık görüldü.

Dinamik çizgileri, eğlendirici formları ve gösterişli renkleriyle çalışma mekanlarını hareketli hale getiren Ece Yalım Design Studio tasarımı, Carnival serisi Winner kategorisinde ödüllendirildi. Titizlikle işlenen ikonik detayları ve zamansız tasarımıyla Ersa’nın 60 yıllık köklü tarihinden kesitler sunan Burak Koçak imzalı 1962 koltuk serisi de Selection kategorisine dahil edildi.

Uluslararası platformda çok sayıda başvuru kabul eden yarışma dahilinde ürünler; tasarım, medya ve iş dünyasından uzmanların bir araya geldiği bağımsız bir jüri tarafından; konsept, estetik, işlevsellik, yenilikçi ve çevreye duyarlı tasarım yaklaşımları başta olmak üzere 11 farklı kriterde değerlendirildi.

ERSA TÜRK VE DÜNYA TÜKETİCİSİNİ HEDEFLİYOR

Metin Atabey Ata tarafından kurulan ve bugün ailenin 3. kuşak üyelerinin de yönetiminde görev aldığı Ersa, mobilyanın var olduğu her alanda, mümkün olan en fazla kişiye temas ederek, Türkiye ve dünya tüketicisinin mobilya, tasarım, üretim ve mimari ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı ve kaliteli çözümler geliştiriyor. Ersa, üretim yeteneğini uluslararası çözüm ortaklarının deneyimiyle birleştirdi ve 2014’te dünyanın en büyük ofis mobilyası markalarından Haworth ile tek yetkili satıcılık anlaşması yaptı. Ersa geçtiğimiz yıldan bu yana Cappellini ve Quadrifoglio markalarının Türkiye temsilciliğini yürütürken, 2016’da ise İngiliz Frem Group ile ortaklık yaptı.

(FOTOĞRAF)