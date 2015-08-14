

Berlin'deki Duvar Anıtı'nda düzenlenen törene Berlin'in hükümet eden belediye başkanı Michael Müller de katıldı. Müller anıta Duvar'da hayatını kaybedenler anısına bir çelenk bıraktı. Başbakan Angela Merkel törene bir mesaj yolladı.

Berlin'in hükümet eden belediye başkanı Michael Müller, "Özgürlük ve hukuk devleti kimseye altın tepside sunulmuyor. Berlinliler demokrasi için mücadele vermek gerektiğini deneyimleriyle ortaya koydu" dedi.

'Duvarın inşaatı unutulmamalı'

Törene Duvar'ın 1989 yılındaki son kurbanı olan Chris Gueffroy'un annesi Karin Gueffroy da katıldı. Batı Berlin'e kaçmaya çalışırken ölenlerin sayısı en az 138 olarak tahmin ediliyor. Bu alanda halen devam eden araştırmaların 2017 yılında tamamlanması bekleniyor.

Federal Konsey Başkanı ve Hessen Başbakanı Volker Bouffier de Berlin Duvarı'nın inşaatına başlangıcını Alman tarihinin en kara günü olarak niteledi. Bouffier, "Berlin Duvarı milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Aileler parçalandı. Unutulmamalı" dedi.