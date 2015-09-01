Alman taraftarlar: Mülteciler hoş geldiniz

Almanya’nın dört bir yanından taraftar grupları, Avrupa’nın en önemli meselelerinden biri haline gelen göçmen sorunuyla ilgili tavır aldı. Hafta sonu oynanan maçlarda, Bundesliga’da mücadele eden takımlarını destekleyen taraftarlar, “Mülteciler hoş geldiniz” yazılı pankartlar açtı.

Bundesliga tribünlerindeki bu girişimin başını, Borussia Dortmund çekti. Bu yıl ligde oynayacağı maçları izlemesi için 220 mülteciyi davet den Borussia Dortmund, Perşembe günü Norveç’ten Odds Ballklubb’la yapılan Şampiyonlar Ligi eleme maçında sahasında konuk ettiği mültecilerin fotoğrafını da kulübün resmi Twitter hesabından paylaştı.