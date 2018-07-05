Alman taraftarlar kimi destekliyor?

Alman taraftlar hiç de alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya. Dünya Kupası tarihinde ilk kez “Panzerler” gruptan çıkamayarak turnuvaya ilk turda veda etti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan taraftarların şampiyonaya olan ilgisi de hayli azaldı. Televizyondaki maç yayınlarının izlenme oranları düşerken, büyük kent meydanlarında maç yayınları için kurulan dev ekranların çoğu söküldü. Mağazaların Dünya Kupası'na özel hazırladığı taraftar ürünleri elde kalırken, yarı fiyatına satışlarla zarar asgari seviyede tutulmaya çalışılıyor.

Almanya elenmiş olsa da hayat elbette devam ediyor. Peki Almanlar kalan maçları izleyecek mi? Destekledikleri takımlar var mı? Rheinische Post gazetesinin internet sitesinde kullanıcılara bu ve benzeri sorular sorularak Alman taraftarlar arasında bir nabız yoklaması yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ankete göre 2018 FIFA Dünya Kupası’nda kalan maçları izlemeye devam edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42’de kaldı. Yüzde 20’si daha az maç izleyeceğini belirtirken, yüzde 12’lik bir kesim “Benim için Dünya Kupası bitti” cevabını verdi. Nitekim bazı Almanlar, şampiyona sonrasına ertelediği tatil planlarını öne çekip güneş ve deniz sefasıyla teselli bulmayı umuyor.

Aynı ankete katılanların yüzde 41’i Dünya Şampiyonu’nun bir Avrupa ülkesi olmasını umut ederken, anket sonucunda Alman taraftarların Brezilya, Uruguay ve Rusya’ya pek sempati duymadığı ortaya çıktı.

İngiltere’yi destekleme zamanı geldi mi?

Peki Alman milli takımının olmadığı bir Dünya Kupası'nda maçları izlemeye devam edenler hangi takımları destekliyor? Stern dergisinin internet sitesinde yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 25’i Belçika cevabını verirdi. Yüzde 15’lik bir kitle Hırvatistan’ı desteklediğini belirtirken, Almanya’nın futboldaki ezeli rakibi İngiltere’ye sempati duyanların oranı ise yüzde 10’da kaldı.

Almanya’daki yabancı kökenlilerin çoğunluğu ise Almanya’nın elenmesi memnuniyetle karşılanmışa benziyor. En azından Köln Üniversitesi psikologlarından Lea Boecker’in yaptığı mini araştırmaya göre durum böyle. Toplamda 131 yabancı ve 102 Alman taraftarla yüzyüze görüşmeler yapan Boecker, yabancı kökenlilerin Almanya’nın elenmesine pek üzülmediğine, hatta çoğunun buna sevindiğine şahit olmuş. Alman psikolog, bu fenomeni şöyle açıklıyor: “Üstün veya başarılı olarak algılanan kişi ve grupların elde ettiği başarısızlık, ‘başkasının zarara uğramasına sevinme’ diye tabir ettiğimiz sevinç şeklinin en önemli nedenini teşkil ediyor.”

Dünya şampiyonu Almanya’nın elenmesiyle üstünlük de şimdilik sona ermiş görünüyor. Bu da pek çok yabancı kökenli taraftarın yüzünde gülücükler açmasına neden oluyor. Hal böyle olunca da favori ülkelere karşı sürpriz peşinde olan takımlar daha sempatik geliyor.

Elbette Almanlar bu yaz mevsimini çok daha farklı hayal etmişti. 15 Temmuz'da oynanacak final maçıyla yeni dünya şampiyonunun kim olacağı belli olacak.

Jonathan Harding

© Deutsche Welle Türkçe