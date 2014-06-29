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Dünya
Deutsche Welle

Alman sürücülere yönelik indirime itiraz

Almanya'da binek araçlardan alınması planlanan otoyol ücretlerinin, Alman sürücülere motorlu taşıtlar vergisinde yapılacak indirim yoluyla geri iadesi önerisine AB Komisyonu'ndan itiraz geldi.

29 Haziran 2014 19:58


AB'nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Siim Kallas Frankfurter Allgemeine Zeitung’un pazar baskısı için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında, Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in Alman sürücülerin ödeyecekleri otoyol ücretine karşılık motorlu taşıtlar vergisinde indirim yapılması önerisinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Kallas gerek Alman vatandaşları, gerekse vatandaş olmayan kişiler için eşit fiyat ve ödeme metodunun kullanılması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl koalisyon görüşmeleri sırasında Almanya'da ulaşım ağına yapılacak yatırımların binek araçlardan alınacak otoyol ücretiyle karşılanması seçeneği gündeme gelmişti. Ancak söz konusu uygulamanın sadece yabancı sürücüleri kapsaması teklifi yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Bunun üzerine sadece yabacı sürücülerden değil herkesten ücret alınıp, Alman sürücülerin ödediği motorlu taşıtlar vergisinde indirim yapılması seçeneği telaffuz edilmeye başlanmıştı.

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt söz konusu öneriyi yaz tatili öncesinde Alman meclisine sunmayı hedefliyor.

Otoyol ücretleri için on gün, bir ay veya bir yıl için tek seferlik ücret ödemesine dayalı taşıt pulu uygulaması getirilmesi gündemde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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