Alman süpermarket zinciri plastik poşetle vedalaşıyor



Almanya'nın dev süpermarket zinciri Rewe'nin yönetim kurulu başkanı Lionel Souque, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 3 binden fazla şubesi olan Rewe'de bundan böyle müşterilere plastik poşet satılmayacağını duyurdu.

Bunun "tutarlı bir adım" olduğunu belirten Souque, böylelikle Rewe'nin Almanya Federal Çevre Bakanlığı'nın süpermarketlerde plastik poşet tüketiminin düşürülmesini amaçlayan planlarına katkıda bulunduğunu, aynı zmanda da sürdürülebilirlik konusunda da üzerine düşeni yaptığını ifade etti. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Rewe'den alışveriş yapan müşterilerin plastik poşet yerine, satın aldıkları ürünleri taşıyabilmek için kağıt poşet ve karton gibi çevre dostu alternatiflere yönlendirilmesi bekleniyor.

Rewe Yönetim Kurulu Başkanı Souque, şu ana kadar yılda ortalama 140 milyon plastik poşet satıldığını ifade etti. Bu uygulamanın sonuna gelindiğini ifade eden Souque, plastik poşet alternatifleri ile her müşterinin "çevre ve denizlerin korunması için kendi sorumluluğunu üstleneceğini" söyledi. Temmuz ayına kadar plastik poşet satışına devam edileceğini belirten Rewe yetkilisi, yeni uygulamanın temmuzdan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Aynı zamanda Rewe'ye sevkiyat yapan firmaların da plastik poşet kullanımından vazgeçmesi bekleniyor.

Çevre bakanlığı memnun

Almanya Federal Çevre Bakanlığı, Rewe'nin kararının bütün branşı olumlu etkilemesini umuyor. Çevre Bakanı Barbara Hendricks, AB'nin iki yıl içinde plastik poşetlerin yüzde 80'ininin ücretli hale getirilmesi hedefini hatırlatarak Rewe'nin plastik poşetleri çevre dostu alternatiflerle ikame etmesini olumlu bulduğunu kaydetti. Bakan, 2026 yılına kadar kişi başına plastik poşet tüketiminin yılda 40 adete düşürülmesi hedefine dikkat çekti.

Çevre koruma örgütü Nabu da Rewe'nin perakendecilikte sürdürülebilirlik için harekete geçme konusunda "ciddi" olduğunu ifade ederek, yapılan araştırmaların müşterilerin de bu değişikliğe hazır olduğunu gösterdiğini açıkladı.