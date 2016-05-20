Alman sunucuya hakaret mektupları



ZDF sunucusu Dunja Hayali, kendisine ağır hakarette bulunan kişinin yazdıklarını sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Bu tür sorunlarla zaman zaman karşılaşan Hayali, genellikle sağ popülist ya da aşırı sağcı çevrelerden tehditler aldığını belirtti.

Kimliğini açıklamayan ve “Arabistanlı Lawrence” lakabını kullanan kişinin Dunja Hayali’ye gönderdiği nefret mektupları ağır hakaretler içeriyor. Mektuplardan birinde “Sayın Hayali, siz ZDF’te çalışan keçilerin en aptalısınız” diyor. Bir başka mektupta “Senin gibi bir Arap pisliği gördüğümde bütün günüm berbat oluyor” ifadeleri yer alıyor. Bir diğerinde ise “Yasalara saygılı yüksek vasıflara sahip bir vatandaş olarak sizin açıklamalarınızı ve aptalca saçmalıklarınızı izleme gereği duymuyorum” deniyor.

Nefret dolu ve imla hataları bulunan bu yazıları da Dünja Hayali kırmızı kalemle tek tek düzelterek Facebook ve Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Dunja Hayali mektuplarla ilgili sosyal medya hesabından mektuplara yanıt olarak da şunları yazdı: “Sayın Arabistanlı Lawrence, aslında size kişisel yazmak isterdim, ama bana gelen mektupların göndereni belli olmadığı için bu mümkün olmadı. Onun için yanıtımı açık mektup olarak yazıyorum.”

Hayali, “Sizin yasalara saygılı ve yüksek vasıflı biri olduğunuz konusunda biraz şüphem var. Ama diğer konularda tamamen haklısınız. Balta girmemiş büyük şehir ormanlarından selamlarımla… İmza: Nefertiti" diye sözlerini sürdürdü.

Hamburg mahkemesi geçen şubat ayında Hayali’ye Facebook üzerinden nefret içeren yorumlar yazan bir kullanıcıya yasak getirmişti. Mahkeme söz konusu kullanıcının Dunja Hayali’nin Facebook’taki sayfasında nefret içeren yorumlar yazmasını yasaklamıştı.

Mülteci krizi konusunda yaptığı tarafsız habercilik nedeniyle “En İyi Enformasyon” kategorisinde Altın Kamera Ödülü'ne layık görülen Hayali yaptığı duygusal teşekkür konuşmasında, “Almanya’daki (sığınmacıların) durumunu değiştirebileceğine inansam, aldığım bu ödülü derhal iade ederdim. Tüm bu nefretin herhangi birşeye yarayacağına inanan birileri var mı acaba” ifadesini kullandı. Bu çıkışıyla Hayali sosyal medyada yayınlanan çok sayıdaki nefret mesajına eleştiride bulunmuş oldu.