Alman Sosyal Demokratlara bomba ihbarı



SPD Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, Genel Başkan Sigmar Gabriel'in, aşırı sağcıların mülteci barınaklarına tepki gösterip, polis ve solcularla çatıştığı Heidenau'yu ziyaret etmesinden bu yana kendilerine yabancı düşmanı sloganlarla yapılan bomba ihbarlarının sayısının arttığını söyledi. Fahimi, 'Ancak Sosyal Demokrat Parti izlediği çizgiden hiçbir biçimde geri adım atmayacaktır' dedi.

Polis bomba ihbarının ardından binayı tahliye etti. Binada güvenlik önlemleri de had safhaya çıkarıldı. Yetkililer yapılan aramada bombaya rastlanmadığını açıkladı. bunun üzerine çalışanların binaya girmesine izin verildi.

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel dün, haftasonunda aşırı sağcılarla Neo Naziler'in gösterilerine sahne olan Heidenau kentini ziyaret etmişti. Gabriel ziyaretinde yaptığı açıklamada aşırı sağcıları kastederek, 'Burada gösteri yapanlara hiçbir biçimde hareket alanı tanınamaz. Yabancı düşmanı taşkınlıklara sadece tek bir biçimde yanıt verilebilir: Polis, savcılık ve cezaevi ile" diye konuşmuştu.