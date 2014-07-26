Alman Sol Parti'nin istihdam ikilemi



Alman hükümeti 2013 yılında yaklaşık 6 milyar euroluk silah ihracatına izin verdi. İhracatın yapıldığı ülkeler arasında, insan hakları ihlallerinin gündemden eksik olmadığı Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler de yer alıyor. Üstelik bu ülkeler aynı zamanda çatışmaların sürdüğü bir bölgede bulunuyor.

Bu nedenle silah ihracatı federal hükümet içerisinde tartışmalara neden oluyor ve özellikle de Sol Parti tarafından sert bir dille eleştiriyor. Ancak parti içinde söz konusu istihdam olduğunda, silah ihracatına yönelik görüşler değişkenlik gösteriyor.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'ndeki Wolgast kentinde bulunan Peene tersanesi, neredeyse kapanmak üzereydi. 60 yıldır inşa ettiği gemilerle başarılı bir tarihe imza atan ve 500 kişinin çalıştığı tersane, 2012 yılında borçlarını ödeyemeyecek hale geldi.

Kurtarıcı, 2013 yılında tersaneyi satın alan Lürssen Grup oldu. Ve Lürssen Grup, 2014 yılında Suudi Arabistan'a sahil koruma için devriye gemileri inşa edeceklerini açıkladı. Medyada yer alan haberlere göre Wolgast kenti, 1 milyar 400 bin euroluk bir sipariş almış oldu.

Bir işçi bir aile demek

Penne tersanesinin satın alınmasının ardından, tersanede 300'ün üzerinde istihdam yeri kurtarıldı. Bu kent sakinleri için çok önemliydi çünkü ortalama her bir işçi, bir ailenin geçiminden sorumlu. Üstelik iyi dönemlerde dahi Wolgast‘daki işsizlik oranları yüzde 16 civarında seyrediyor. Ancak Sol Parti, silahsızlanma uzmanı Jan Van Aken için tüm bunlar silah ihracatı için yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Van Aken, insan hayatı üzerinden istihdam yeri sunulamayacağını savunuyor.

Eyalet meclisi Sol Parti milletvekillerinden ve 15 yıldır yerel yöneticilik yapan Lars Bergemann ise vatandaşların sıkıntılarını yakından tanıyor. 41 yaşındaki politikacı, şirketlerin ciro kaygılarını, vatandaşların ise yüksek ev kredileri ödediklerinin farkında. Bu nedenle konuya ‘faydacı’ yaklaşılması görüşünde. Bergemann, yerel yönetici olarak insanların istihdam ediliyor olmasının iyi bir durum olduğunu söylemesi gerektiğini ancak bunun donanma gemisi üretmenin iyi bir şey olduğunu söylemekle aynı anlama gelmediğine dikkat çekiyor.

'Her silah savaştaki yerini buluyor'

Bergemann argüman olarak, devriye gemisi üretme kararının Wolgast tarafından alınmadığını gösteriyor. Ancak Sol Parti Silahsızlanma uzmanı van Aken, Wolgast kentinin yıllar önce sivil amaçlara hizmet eden ürün üretimine geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Van Aken, işverenin gerçekten de insanlar üzerinde kullanılan bir cinayet aracını üretmek isteyip üretmediğini kendisine sorması gerektiğini belirtiyor.

Van Aken'in aksine, Lars Bergemann'ın parti çizgisi dışına çıkması, seçmenlerinin azalmasına yol açmadı. Kent meclisinde bir kaç hafta önce yapılan seçimlerde, oylarını ikiye katladı. İnsan hayatı üzerinden istihdam sağlanmamasını savunan van Aken ise yaz sonunda, Wolgast kentine gidip, tartışmaya yön vermeyi planlıyor.