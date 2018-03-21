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Dünya
Deutsche Welle

Alman siyasilerden Türkiye'ye Afrin tepkisi

Alman Federal Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin meclis grup başkanları Türkiye'nin Afrin'deki harekâtını sert bir dille eleştirerek Berlin'den net bir tutum takınmasını istedi.

21 Mart 2018 00:49

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder Türkiye'nin Afrin'deki hareket tarzını eleştirerek Alman hükümetinden buna ilişkin tutum almasını istedi. "Türkiye'nin İslamcı grupların kenti talan etmesine izin verdiğini" söyleyen Kauder kentteki "en vahim ölçüde yağmalamaların" yaşandığına dair haberler geldiğini belirtti.

Afrin'de yaşananlardan dolayı "dehşet içinde" olduğunu söyleyen Kauder, Alman hükümetinden Türkiye'nin ilerleyişini "daha yakın bir biçimde izlemesini" ve konunun "NATO konseyinde de ele alınması gerektiğini" söyledi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak insan hakkı ihlali suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kauder "Hükümetten buna daha yakından bakmasını bekliyoruz. NATO Konseyi'nde de bunun üzerine konuşulması şart" dedi.

Türkiye'yi NATO'dan dışlamanın Almanya'nın çıkarına olmadığını belirten Kauder "Ama bu konuda Türkiye ile konuşmalıyız. İnsan hakları ihlalleri kabul edilebilir değil" diye konuştu. Hrıstiyan demokrat milletvekili, Suriye'de Türk ve Amerikan birlikleri arasında bir çatışma çıkması ihtimali olduğunu da vurguladı.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles de "Türkiye'nin Afrin'deki uluslararası hukuka aykırı tutumuna hiçbir şekilde göz yumulamaz. Hükümeti uygun tedbirleri hayata geçirmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Muhalefetten hükümete Afrin tepkisi

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, konuyla ilgili açıklamasında Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatlarını "bir an evvel" durdurmasını istedi. "Federal Hükümet'ten Afrin konusunda net bir açıklama yapmasını bekliyorum" diyen Göring-Eckardt, Berlin'in Erdoğan'a "NATO üyesi olarak Afrin'de böyle bir saldırıya girişmeye uluslararası hukuk açısından hakkı olmadığını" ifade etmesi gerektiğini söyledi. Göring-Eckardt "Bu dünyadaki başka durumlar karşısında hemen hemen çaresiz bir biçimde duruyor olsak da bu bir şeyler yapabileceğimiz durumlardan biri" diye konuştu.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht de eleştirel bir açıklama yaptı. Wagenknecht "Almanya'nın hep olduğu gibi bu saldırıyı kınamaması, insanların yaşadıkları yerlerden kaçmalarına neden olan unsurlarla mücadele sözünün boş bir söz olduğunu göstermektedir" dedi. Sol Partili siyasetçi, "Almanya'nın İslamcı bir diktatörlüğün yanında olmadığının" açık olması gerektiğini belirtti. Wagenknecht Türkiye'nin Almanya'nın "İslamcılarla birlikte savaşan bir müttefiği" olduğunu belirtti.

Mecliste muhalefette yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) partisinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, dpa / EC, GY

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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