Alman siyasilerden Türkiye AB üyeliği açıklaması

Türkiye'de 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunun ardından Almanya’da, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerine son verilmesinin talep edildiği sesler yükselmeye devam ediyor.

Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik görüşmelerinin kesilmesini talep eden Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'den sonra Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Wolfgang Bosbach da ‘Türkiye'nin mevcut yönetimle AB'ye katılabileceğini sanmanın doğru olmayacağını', söyledi.

Bosbach ‘Bild' gazetesine yaptığı açıklamada, ‘AB üyeliğine hazırlık amacıyla Türkiye'ye yapılan milyarlarca Euro'luk yardımın iltica nedenleriyle mücadelede kullanılmasını' istedi.

Alman FDP'nin Avrupa milletvekili Aleksander Lambsdorff ‘Focus' haber sitesinde yayınlanan demecinde ‘Türkiye yardımlarının zamana uymadığını, Türkiye'nin AB üyesi olabileceğine kimsenin inanmadığını ve bu sebeple üyeliğe hazırlık amacıyla yapılan yardımlara son verme zamanının geldiğini' dile getirdi.

Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi grup başkanı Gerda Hasselfeldt Almanya'daki Türk vatandaşlarının tercihinden üzüntü duyduğunu belirterek "Sonuçlara inanacak olursak, ülkemizde her türlü özgürlükten yararlanabilen Türklerin büyük çoğunluğu ya oylamaya katılmadı ya da anayasa değişikliğini kabul etmekle kendi vatandaşlarını bundan böyle otoriter bir devlette yaşamaya mahkûm etmiş oldu”, dedi.

Özdemir: ‘Almanya'daki sonuçtan ürktüm'

‘Passauer Neue Presse' gazetesine açıklama yapan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Almanya'daki Türklerin siyasi tercihinin kendisini ürküttüğünü belirtti.

Özdemir, "Entegrasyona ağırlık vermek zorundayız. Hristiyan ve Sosyal Demokrat partilerin on yıllara uzanan ihmallerinin acısı şimdi çıkıyor” dedi. Yeşiller'in eş başkanı, ‘Bild' gazetesine yaptığı açıklamada ‘Almanya'da yaşayan Türklerden yeni vatanlarını kabul etmelerini istedi ve Almanya'da mutlu yaşayabilmek için bu ülkenin değerlerine ve anayasasına inanmak gerektiğini' dile getirdi.

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DW, dpa/AG, GA