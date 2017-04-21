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Dünya
Deutsche Welle

Alman siyasi partilerine 'AfD’leşme' uyarısı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Alman siyasi partilerine sağ popülist söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Mazyek, Almanyalı Türklerin çoğunun Evet oyu vermesini anlaşılır bulduğunu söyledi.

21 Nisan 2017 14:52

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Almanya'daki siyasi partilere sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisininkine benzer “demokrasi ve Müslüman karşıtı” pozisyonlar benimsememeleri çağrısında bulundu.

Neue Osnabrücker Zeitung'un sorularını yanıtlayan Mazyek, Türkiye'de geçen pazar günü gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunun ardından Almanya'da Müslüman karşıtı söylemlerin arttığına vurgu yaptı. Mazyek, Türkiye'deki referandumda Almanya'da yaşayan Türklerin çoğunluğunun tercihinin Evet'” yönünde olmasının ardından, Alman toplumundaki İslam karşıtı söylemlerin yeniden yoğunlaştığını belirtti.

Ayman Mazyek, Türkiye'deki anayasa referandumunda Evet oyu veren Almanyalı Türklerin sayısının yüksekliğini garipsemediğini ifade etti. Mazyek, "Demokratik edep gereği şimdi bu grubu aşağılamaktan kaçınmamız icap ediyor. Eğer böyle bir şey yaparsak, bundan fayda sağlayan yalnızca her iki taraftaki radikal gruplar olur" dedi.

'AfD'leşme' eleştirisi

Ayman Mazyek, bazı çevrelerin Almanyalı Türklerin Alman anayasasına "özellikle" bağlılık sergilemesi gerektiği konusunda yaptığı çağrılara değindi.

Mazyek, "Burayı beğenmiyorsanız, gidin" türündeki söylemlerin genellikle AfD çevreleri tarafından dile getirildiğinin altını çizdi. "Birdenbire Almanya'nın yerleşmiş partilerine mensup kişiler normal şartlarda AfD'nin söyleyeceği türden şeyler söylemeye başladı" şeklinde konuşan Mazyek, "Anayasa çifte vatandaşların ya da burada doğmuş olan Alman Müslümanların anayasayı açıkça kabul etmek zorunda olduğunu öngörmüyor. Peki, bu kafa yapısı saçmalığı neden yalnızca Almanyalı Türklere yöneltiliyor?" şeklinde konuştu.

"Gitgide daha fazla Alman'ın Almanya'daki özgürlükçü demokrasiden memnuniyetsiz olduğunu" gözlemlediğini ifade eden Ayman Mazyek, "Bu insanları bu nedenle sınır dışı mı edeceğiz?" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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