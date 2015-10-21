Alman siyasetinden Pirinçci'ye tepki



Polisiye romanlar yazan Akif Pirinçci’nin İslam karşıtı hareket Pegida’nın kuruluşunun yıldönümünde yaptığı nefret içerikli konuşmasının ardından Hrıstiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Partili politikacılar polis ve adli kurumların bu tarz olaylara daha erken müdahale etmesini talep etti.

Hrıstiyan Birlik partilerinin hukuk uzmanı Hans-Peter Uhl, Düsseldorf’ta yayımlanan Rheinischen Post gazetesine verdiği demeçte "Polis ve savcılığın olay yerinde soruşturmaya başlamaları gerekir ve gösteri devam ederken duruma müdahale edebilirler" diye konuştu.

Federal hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da yabancı düşmanı Pegida hareketine karşı polisin özel bir komisyon kurması talebinde bulundu.

Almanya’da söylemleri giderek radikalleşen ve aşırı sağcı olarak nitelenen Pegida hareketinin yasaklanması da tartışılmaya başlandı.

Pirinçci'nin tepki çeken sözleri

Savcılık ise yazar Akif Pirinçci hakkında 'halkı kışkırtmaya teşebbüs' iddiasıyla soruşturma başlattı. Pirinçci, pazartesi günü Dresden kentinde düzenlenen Pegida gösterisine ana konuşmacı olarak katılmış ve sığınma talebinde bulunanlar için kurulan yurtları kastederek "Tabii bunun başka alternatifleri de var. Ama toplama kampları (KZ) maalesef şu an hizmet dışı" diye konuşmuştu.

Türk asıllı polisiye yazarının bu sözleri Almanya‘da büyük tepki çekti.

Kısaca Pegida olarak anılan "Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" hareketinin, pazartesi günü Dresden'de düzenlediği gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katılmıştı. Kentte aynı gün yaklaşık 19 bin Pegida karşıtı da sokaklara dökülmüştü. Polis Pegida taraftarları ile karşıtlarının karşı karşıya gelmesini engellemeye çalışsa da göstericiler arasında yer yer çatışmalar çıkmıştı.