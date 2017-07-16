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Dünya
Deutsche Welle

Alman siyasetinde Konya tartışması

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki askeri üste bulunan Alman askerlerini ziyaret iznini iptal etmesi, Alman siyasetinde farklı yankılar uyandırdı.

16 Temmuz 2017 16:58

Koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokratlar ve muhalefet partileri, ziyaret izni olmaksızın Alman askerlerinin Türkiye'de kalmasının söz konusu olamayacağını dile getirirken, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yeni bir ziyaret için randevu verilmesini talep etti, ancak askerlerin Konya'dan çekilmesinin "tehlikeli" olacağı uyarısında bulundu.

Cuma günü basına yansıyan iptal kararı, Türkiye tarafından ikili ilişkilerde yaşanmakta olan gerginlikle gerekçelendirilmişti. 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hamburg'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Türk vatandaşlarına hitap etmek istemesine de, Federal Hükümet son haftalarda ilişkilerde yaşanan gerilim nedeniyle, bugünkü koşullarda böyle bir siyasi etkinliğin uygun olmayacağını belirterek ret cevabı vermişti.

Dağdelen: "Ziyaret yoksa, Konya da yok"

"Ziyaret izni olmadan Alman askerleri Konya'da kalamaz" diyen Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, bunun esnetilemeyecek bir standart olduğunu söyledi. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen "Ziyaret yoksa, Konya da yok" derken, Yeşiller Partisi'nin savunma politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger "Erdoğan'ın böyle bir provokasyonuna ne Federal Hükümet ne de NATO izin verebilir" şeklinde konuştu.

Hristiyan Birlik partilerinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt ve savunma politikaları sözcüsü Henning Otte, "Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesinin "dar görüşlü ve tehlikeli" bir adım olacağını vurguladı ve Alman askerlerinin Konya'da ikili bir misyon değil, IŞİD ile mücadele kapsamında yürütülen bir NATO misyonu olduğuna dikkat çektiler. Hardt ve Otte, Konya'daki durumun, Alman askerlerinin çekilmeye başladığı İncirlik Üssü'nden farklı olduğunu belirtti. İncirlik krizinde de Alman milletvekillerine askerleri ziyaret izni verilmemesinin ardından, Almanya askerlerini Ürdün'e kaydırmaya karar vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, AÜ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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