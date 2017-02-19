Alman siyasetçilerden Oberhausen mitingine tepki

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Oberhausen'de dün yaptığı "Memleket Sevdalıları Evet Diyor” mitingine Alman siyasetçiler tarafından eleştiri geldi. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, "Almanya'daki fikir hürriyetinden yararlanan da hukuk devleti ve basın özgürlüğünü teminat altına almalıdır” dedi.

Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir Twitter hesabından yayınladığı mesajda, ‘Yıldırım burada diktatörlük propagandası yapabiliyorsa, ben de Taksim meydanında protesto gösterisi yapmak isterim. Acaba Erdoğan fikir özgürlüğü hakkında ne düşünüyor?' cümlelerine yer verdi.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yönetim kurulu üyesi Julia Klöckner, "Bu gibi anti demokratik ve otoriter propaganda toplantılarına Almanya'da yer olmamalı. Kaldı ki böyle organizasyonlarla Türkiye'deki anlaşmazlıklar da ülkemize taşınmış oluyor” dedi.

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin başkanı Gökay Sofuoğlu, ‘anayasanın değiştirilmesi Türkiye'yi demokrasiden daha da uzaklaştırılacak olsa da demokrasilerde bu gibi organizasyonların yapılabilmesi gerektiğini' ifade etti. Sofuoğlu anayasa değişikliğine karşı çıkanların ‘terörist' ve ‘vatan haini' olarak damgalanmasını eleştirdiğini belirterek Almanya'daki Türklerden, ‘halkın oyuna sunulacak olan anayasa reformunu eleştirel gözle değerlendirmelerini ve Almanya Anayasa'sındaki demokrasi anlayışını örnek almalarını' istedi.

Başbakan Binali Yıldırım Alman siyasetçileri Türkiye'de yaşayan 70 ila 80 bin Alman'a hitap etmeleri için Türkiye'ye davet etti. Yıldırım, "Kendi vatandaşlarıyla buluşmak kadar normal bir şey olamaz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Almanya'nın Oberhausen kentinde 10 bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada 16 Nisan'da halkın oyuna sunulacak olan Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu ve Cumhurbaşkanlığı sitemini savundu. Yıldırım salondakilere, "Tek adam sistemi geliyor diyorlar. Acaba Almanya'da iki başbakan mı var? Başkanlık sisteminde tabii ki tek başkan olur. Bir gemide iki kaptan olmaz” dedi.

Başbakan Yıldırım bir saat süren konuşmasında cumhurbaşkanının yetkilerini arttırıp başbakanlığın kaldırılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesini savundu. Anayasanın ilgili maddelerinin kaldırılmasına karşı çıkanlar yeni hükümet sisteminin Türkiye'de demokrasiyi sona erdireceğini öne sürüyorlar.

Almanya'da yaşayan seçme hakkını haiz 1,4 milyon Türk vatandaşı 27 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında konsolosluklarda oy kullanabilecek. Başbakan Binali Yıldırım Almanya'daki Türkler'den özgüvenlerini kaybetmemelerini istedi ve "Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve öz kimliğinizi gururla taşıyın” dedi. Yıldırım Türklerden Almanca öğrenmelerini ve siyasi haklarını kullanmalarını da istedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşması salonun dışında protesto edildi. Protestocular tarafından düzenlenen miting ve yürüyüş olaysız geçti. Alman ‘taz' gazetesi muhabirinin konuşmayı izlemesine organizatörler tarafından izin verilmedi.

Başbakan Bin Ali Yıldırım Pazar günü basın muhabirlerine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türk vatandaşlarına hitap etmek üzere Avrupa'ya geleceğini ve hazırlıkların başladığını söyledi.

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DW/dpa/epd, AG/HT