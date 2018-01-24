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Dünya
Deutsche Welle

Alman siyasetçilerden NATO'ya çağrı

Alman politikacılar NATO'nun "Zeytin Dalı Harekâtı" konusunda devreye girmesini istedi. SPD'li Mützenich, harekâtın uluslararası anlaşmazlıkların büyümesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

24 Ocak 2018 19:00

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt Türkiye'nin Afrin harekâtı nedeniyle NATO'nun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Hardt bir radyoya verdiği mülakatta, tek başına Almanya'nın baskısının yetmeyeceğini belirtti ve bütün NATO müttefiklerinin birlik hâlinde hareket etmelerini istedi.

Konunun NATO'nun en üst düzey karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nde ele alınması gerektiğini belirten Hristiyan Demokrat milletvekili, "terörizm ile mücadelede orantısızlık söz konusu olabileceğinden, harekâtın devletler hukukuna aykırı olabileceği kanaatine vardıklarını" söyledi.

Hardt kara harekâtına katılan araçlar arasında Alman savaş tanklarının da bulunduğuna dair haberlerle ilgili olarak ise "Türkiye'ye silah ihracatı konusunda yeni kararlar alınmadan önce gelişmelerin tam analizinin yapılıp, Türk hükümetinin yapacağı açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını" söyledi. Hardt, "Normal olarak NATO'daki müttefiklerimizin desteklenip silahlandırılmasında eli açık davranıyoruz. Ama bu olayda Türkiye'nin terörizm ile mücadelede orantılılık ilkesine uyup uymadığı önemlidir” dedi.

"Uluslararası anlaşmazlıkları tırmandırabilir"

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) dış politika uzmanı Rolf Mützenich ise Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, Türkiye'deki ‘Leopard 2' tipi Alman savaş tanklarının mayın savar sistemiyle teçhiz edilmesine karşı çıkarak "aksi takdirde Türkiye'ye yanlış mesaj vermiş olacaklarını" söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel iki hafta önce görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na Alman malı savaş tanklarının mayın savar ile donatılmasıyla ilgili talepleri inceleyeceklerini söylemişti. Gabriel, "bu talebi geri çevirmek için herhangi bir neden göremediğini" belirtmişti.

Afrin harekâtı uluslararası alanda yoğun tartışmalara yol açıyor. Mützenich, "harekâtın uluslararası anlaşmazlıkların büyümesine yol açması ihtimali karşısında NATO'nun konuyu ele alması gerektiğini" söyledi.

DW/dpa,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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