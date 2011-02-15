Alman siyasetçiler Berlinale'de

T24- Alman siyasetçilerin büyük ilgi gösterdiği 61. Berlin Film Festivali Türkiye açısından olumlu geçiyor. Türk Sineması ismiyle ayrı bölümde gösterilen Türk filmlerinin arasında en çok merak edilen film Seyfi Teoman'ın yönettiği Bizim Büyük Çaresizliğimiz.



Ahmet Boyacıoğlu'nun Radikal gazetesinde yayımlanan (15 Şubat 2011) haberi şöyle:



Bu gün, yarın derken Festival’in yarısı geçip gidiverdi. Konuştuğum sinema yazarları – her yıl olduğu gibi – özellikle yarışma bölümündeki filmlerin kalitesinden hiç memnun değil. Öyle ki Screen International dergisinin yıldız tablosunda bu güne kadarki en yüksek not 2,6. Ancak bu çok az insanı ilgilendiren bir konu. Almanlar Berlin Film Festivalinden çok memnun. Yüze yakın Alman filmine de kucak açan festival, Berlin başta olmak üzere tüm Almanya için bir onur kaynağı. Festival yönetmeni Dieter Kosslick bir ulusal kahraman olarak görülüyor.

Almanlar da Berlin Film Festivaline ulusal futbol takımlarına davrandıkları gibi davranıyorlar. Ulusal takım yenilse de hiçbir zaman çok fazla eleştirilmez Almanya’da. Politikacıların Festivale gösterdikleri ilgi de dikkate değer. Açılış törenine Kültür Bakanı ve Berlin Belediye Başkanının katılması, Almanya filminin galasına Cumhurbaşkanının gelmesi, Angela Merkel’in Wim Wenders ile beraber Pina’yı izlemesi, bizim ülkemizde pek rastlanılmayan bir üst düzey politikacı katılımı.

Arada Film Festivaliyle uzaktan yakından ilgisi olmayan etkinlikler de düzenleniyor. Onuncu kez yapılan ‘Barış için Sinema’ galası da bunlardan biriydi. Adında barış olmasına karşın bir defile havasındaki galaya Almanya Dış İşleri Bakanı Westerwelle, Fatih Akın, tenis oyuncusu Boris Becker, Bob Geldof, Christopher Lee gibi isimler katıldı ve Sean Penn’e Haiti’ye yaptığı yardımlardan dolayı bir ödül verildi.

Berlin Film Festivali Türkiye açısından da çok olumlu geçiyor. Filmlerimize ilginin her geçen yıl giderek arttığına tanık oluyoruz. Türkiye’den getirdiğimiz DVD’lerin neredeyse tamamını festivalin ilk dört gününde dağıttık. Başta Cannes ve Venedik olmak üzere birçok uluslararası festivalin yöneticisi standımıza gelerek sinemamız ve yeni filmlerimiz hakkında bilgi aldı. Türkiye’de film çekmek isteyen yapımcılar, Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik internet üzerinden DVD satışı için Türk filmi arayan girişimciler, Almanya’da yaşayan sanatçılarımız, yurt dışında ortak yapımcı arayan yönetmen ve yapımcılarımız standımızın müdavimleri arasındaydı.

Bizim Büyük Çaresizliğimiz’in festivalin sonuna doğru gösterilecek olması, oldukça zayıf filmlerin yer aldığı yarışmada bir avantaj olabilir. Yönetmen Seyfi Teoman ve yapımcılar Yamaç Okur ve Nadir Öperli festivalin başından beri Berlin’deler. Filmin oyuncuları ve teknik ekibi de galaya katılmak için Berlin’e geliyor. Filmin basın gösteriminden sonra tepkileri daha ayrıntılı olarak yazacağım.

Bu arada Yasemin Şamdereli’nin yönettiği Almanya’nın (Wilkommen in Deutschland) yıldız savaşlarında True Grit ve Pina’dan sonra üçüncü sıraya yerleştiğini de belirteyim.