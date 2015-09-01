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Dünya
Deutsche Welle

Alman siyasetçi, 'zenci' kelimesi için özür diledi

Almanya'da 50 yıldır şarkıcılık yapan Roberto Blanco'ya 'muhteşem bir zenci' diyen Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann büyük tepki gördü. İstifası istenen siyasetçi özür diledi.

01 Eylül 2015 20:01


Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, dün akşam Birinci Alman Televizyonu'nda (ARD) yayınlanan bir söyleşi programına katıldı. Alman kamuoyunun gündemindeki sığınmacılar konusunun ele alındığı tartışma programında vatandaşların görüşlerinin aktarıldığı çekimlere de yer verildi. Bir vatandaşın, "Bavyera'da zenci istemiyorum" sözüne Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ünlü şarkıcıyı kast ederek, "Roberto Blanco da Almanların çoğunun sevdiği muhteşem bir zenci" karşılığını verdi.

Gelen tepkiler üzerine sözlerine açıklık getiren Joachim Herrmann, "Spontan bir karşılık vermeye çalışınca oldu. Kabul edilemez bir ifade. Asla kullanmadığım bir kelime" dedi.

'Renkli deseydi daha akıllıca olurdu'

Roberto Blanco, İçişleri Bakanı Herrmann'ın sözlerinin kendisini incitmediğini açıkladı. Blanco, "Rengimle gurur duyuyorum. Bunu okuyan tüm siyahilerin de aynı duygular içinde olmasını diliyorum" dedi. Bakan Herrmann'ın kötü niyetli olduğunu sanmadığını belirten Roberto Blanco, "Zenci yerine 'farklı renktekiler' kelimesini kullansaydı daha akıllıca olurdu" diye konuştu.

'Irkçı kalıp kullananlar makam işgal edemez'

Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Jan Korte, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'ın derhal görevinden ayrılmasını istedi. Herrmann'ın ifadelerinin sonucuna katlanması gerektiğini savunan Korte, "Irkçı kalıp kullananlar siyasi makam işgal edemez" dedi. Jan Korte, Joachim Herrmann'ın sözleriyle sığınmacılara karşı düzenlenen eylemleri de teşvik ettiğini ileri sürdü.

'CSU mensupları duyarlılıktan yoksun'

Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcılarından Ralf Stegner, "koalisyon ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) mensuplarının tartışmalı konularda gereken duyarlılığa sahip olmadığının son olayla birlikte bir kez daha gözler önüne serildiğini" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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