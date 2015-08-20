Alman siyasetçi Egon Bahr öldü



Mesleği gazetecilik olan Egon Bahr, devlet ve ekonomik işbirliği bakanlıklarında bulundu. Willy Brandt'ın başbakanlığı döneminde "Doğu Politikası" (Ostpolitik) olarak bilinen "Demir Perde" ülkelerine açılım sürecinin mimarları arasında yer aldı. Uzun yıllar Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üst düzey yönetilerinden biriydi.

Geçen ay Moskova'da Gorbaçov'la görüştü

Egon Bahr geçen ay sonunda Moskova'yı ziyaret ederek SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov ile bir araya gelmişti. Bahr-Gorbaçov görüşmesinde Ukrayna krizine çözüm yolları tartışılmış, kriz nedeniyle soğuyan Almanya-Rusya ilişkilerini yeniden canlandırma girişimleri üzerinde durulmuştu. Bahr, ilerleyen yaşına rağmen TV'de söyleşi programlarına çıkıyor, panellere katılıyordu.

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Bahr'ın ölümü nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, "Alman sosyal demokrasisi ve birçok Avrupalı cesur, dürüst ve büyük bir sosyal demokratın kaybının üzüntüsünü yaşıyor. O, Alman birliğinin mimarlarındandı. Barışa ve Avrupa'ya inanmış bir siyasetçiydi" ifadesine yer verdi.

'Büyük bir sosyal demokrat'

Egon Bahr'ın büyük bir sosyal demokrat ve akıllı bir barış politikacısı olduğuna dikkat çeken SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de, Bahr'ın tüm hayatı boyunca yorulmak bilmeksizin barış ve huzur için çaba harcadığını söyledi.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, "Almanya büyük bir siyasetçisini kaybetti" dedi. Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner, "Yeni Doğu Politikası'nı hazırlayanlardandı. Kendisini kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.