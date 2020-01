Alman şirketlerinden mültecilere destek planı

Almanya'daki sayıları hızla artan mültecilere yardım amacıyla şirketler de kolları sıvadı. Wiesbaden'deki küçük bir işletme himayesine aldığı Afgan mülteciyi stajyerliğe başlattı. Afgan genci gayret ve sebatla bütün engellerin aşılabileceğini göstermek için önce iyi derece Almanca öğrenmiş.

330 Alman şirketinin başlattığı ortak entegrasyon programı devlet tarafından da destekleniyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren işletmeler zamanla mültecileri çalıştırmak isteyen şirketlere hukuk danışmanlığı yapan ve ülkenin çeşitli bölgelerinde tanıtma programları düzenleyen geniş bir platform haline getirilecek.

Gabriel: Entegrasyon çalışmaktır

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel özel girişimin temsilcileriyle buluşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ‘bu girişimi başlatanlara müteşekkir olduklarını' belirtti ve mültecilerin çalışma hayatına kazandırılmasına hükümet olarak büyük önem atfettiklerini söyledi. Gabriel, “Çalışan insan, geleceğine sahip çıkar” dedi.

Almanya'daki mültecilerin daha kolay iş bulup çalışma imkânına kavuşturulmasıyla ilgili yasal düzenlemeler yolda. Mevcut uygulama meslek öğrenimi için her yıl yeniden başvuruda bulunulmasını öngörüyor ve meslek kurslarına başlama yaşını 21 ile sınırlıyor. Uygulama değiştikten sonra mülteciler 25 yaşına kadar meslek eğitimine başlayabilecek ve başvurularını her yıl yenilemek zorunda kalmayacaklar. Meslek eğitimini başlayanlara, Almanya'da iki yıl çalışma izni verilecek. Öncelikle kırsal bölgelerdeki işletmeler çırak ve stajyer sıkıntısı çektiğinden, yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe girmesi umuluyor.

Problem, eğitimsizlik

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer pek çok mültecinin daha önce meslek öğrenmediğini ve hiç Almanca bilmediğini belirtiyor ve ‘çalışarak entegrasyon' formülünün tutması için zamana ihtiyaç olacağını söylüyor. Schweitzer'e göre istihdam piyasasına katılabilmek için beş ila on yıl gerekiyor. 2,5 buçuk yıldır Iraklı mülteciye çıraklık eğitimi veren Kirchheim'deki şirketin sözcüsü de Iraklı gencin yabancısı olduğu ortama ve çalışma tarzına ayak uydurmakta çok zorlandığını söylüyor.

Orta ve küçük ölçekli şirketlerin işgücü açığının kapatılmasında genç mültecilerden yararlanılabileceğini belirten şirket sözcüsü ancak mültecilerin eğitim düzeyinin son derece düşük olması nedeniyle istihdam piyasasına kazandırılmalarının birçok engelin kısa zamanda aşılmasına bağlı olduğunu vurguluyor. Bu nedenle Alman şirketlerinde önce eğitime ve mesleki yeteneğin arttırılmasına ağırlık veriliyor. Örneğin Alman Demiryolları işletmesi mültecileri de, diplomasız ortaokul öğrencilerine uyguladığı mesleki eğitim programının kapsamına almayı planlıyor.

Uzmanlara göre öncelikle eğitim düzeylerinin yetersiz olması nedeniyle mültecilerin Almanya'nın vasıflı işgücü açığının kapatılmasına katkıları olmayacak. Okul ve meslek eğitimine sıfırdan başlamanın farklı sorunlar doğurduğuna dikkat çeken bir uzman işletmelerin aktif katkısıyla mültecilerin bir bölümünün Alman çalışma hayatına kazandırılabileceğini söylüyor. Milyonlarca mültecinin gerçek anlamda ‘kurtulmasına' özel sektörün önemli katkıda bulunabileceği de sıkça dile getirilen görüşler arasında.