Alman şirketleri Brexit'in sonuçlarından endişeli



Almanya ile Britanya arasında son derece sıkı ekonomik ilişkiler olması bakımından Britanyalı seçmenin Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar vermesi şok etkisi yaptı. Ayrılık ihracatçı şirketler kadar Britanya'da şubesi bulunan Alman kuruluşlarını da olumsuz etkileyebilir. Brexit'in olumsuz etkileyebileceği branşlar şöyle:

- Otomotivcilik: Almanya'da monte edilen her 5 otomobilden biri Birleşik Krallık'a ihraç ediliyor. Alman markalarının adadaki piyasa payı yüzde 50'yi buluyor. Geçen yıl bu ülkede 236 bin adet BMW satıldı. Bu rakam BMW'nin küresel satışlarının yüzde 10'una tekabül ediyor. Britanya Audi, Mercedes ve Volkswagen'in de en fazla satış yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

- Elektronik sanayi: ifo Enstitüsü'nün araştırmasına göre bu branşta faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 52'si ayrılığın acısını hissedecek. Britanya en fazla Alman malı elektronik ürünün satıldığı dünyanın dördüncü ülkesi olduğu gibi, yabancı şirketlerin yatırım yaptığı ülkeler arasında da üçüncü sırayı alıyor. Alman elektronik endüstrisi geçen yıl ihracatının yüzde 5,7'sini (9,9 milyar euro) Britanya'ya yaptı.

- Makine sanayi: Alman sanayi sektörünün en önemli branşı en önemli pazarlarından birini kaybetmekten endişeli. 2015'te Britanya'ya 7,2 milyar euro tutarında makine ve tesis ihraç edildi. Britanya Alman malı makinelerin ihraç edildiği ülkeler arasında dördüncü sırayı alıyor. Geçen yıl Britanya'nın ithal ettiği makinelerin yüzde 20,6'sı ‘Made in Germany' damgasını taşıyor.

- Kimya endüstrisi: Bu branşın devleri, karşılıklı yatırımların azalmasından ve ticaret hacminin daralmasından endişeli. Almanya geçen yıl Britanya'ya 12,9 milyar euro tutarında özel kimyevi maddeler ve eczacılık mamulleri ihraç etti. Branşın toplam ihracatında Britanya'nın payı yüzde 7,3'ü buluyor. 2015'te Alman şirketleri Britanya'dan 5,6 milyar euroluk ara mamul ve petrokimya hammaddesi ithal etti.

- Finans hizmetleri: Bankaların AB ülkelerinde faaliyet gösterebilmesi için merkezi AB herhangi bir ülkesinde bulunan hukuken müstakil şube açması gerekiyor. Bankalar bütün AB ülkelerinde serbestçe çalışabiliyor. Britanya'nın ayrılması ticari bariyerler kurulmasına yol açabilir. Londra borsası ile birleşmeye çalışan Frankfurt borsası zor durumda kalabilir. Ortaklığın hisse payları önceden belirlenmişti. Londra borsası değer kaybederse aradaki farkı Frankfurt borsası ödemek zorunda kalacak.

- Büyük Britanya'daki şirketler: Britanya'daki 2 bin 500 Alman şirketinde çoğunluğu Britanyalı olmak üzere 420 bin kişi çalışıyor. Alman Posta şirketi DHL'nin Britanya'daki personel sayısı 48 bini buluyor. Alman Demiryolları'nın Arriva adlı şirketinde 25 bin kişi istihdam ediliyor. Alman – İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ulrich Hoppe, “İşgücü dolaşım serbestliğinin kakması bütün branşları etkiler ve birçok şirket diğer ülkelerdeki elemanlarını Londra'daki özel projeler için bir araya getirmek zorunda kalabilir” diyor.