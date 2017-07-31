Alman şirketinden çalışanlarına Türkiye uyarısı

Covestro şirketi DW'ye yaptığı açıklamada, şirketin çalışanlarına yönelik seyahat uyarısında bulunduğunu doğruladı. Şirketin iletişim departmanından Benjamin Schütz tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çalışanlarımıza geçici bir süreliğine Türkiye'ye yapacakları iş seyahatleri nedeniyle uyarıda bulunduk. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yaptığı seyahat uyarıları baz alınarak yapılan bu uyarı, çalışanlarımızın güvenliği için başvurulmuş bir önlem" denildi.

Açıklamada böylesine seyahat uyarılarının geçmişte başka ülkeler ya da Avrupa'daki kentler için de yapıldığı hatırlatılarak, Türkiye için yapılan uyarının sadece belirli bir süreyi kapsadığı ve iş seyahatleri için geçerli olduğu vurgulandı. Ancak süre konusunda detaylı bir bilgiye yer verilmedi.

Uzun yıllardır Türkiye'de bürosunun olduğunu belirten Covestro açıklamasında, "Bundan sonra da Türk müşterilerimizle tam bir güven ilişkisi içinde işbirliğine devam edeceğiz. Türkiye'de 12 çalışanın bulunduğu bir büromuz var. Türkiye'de imalathanemiz yok. Ancak Almanya'da şirketimize katkıda bulunan Türk ya da Türk kökenli çok sayıda çalışanımız var" ifadesine yer verdi.

Bayer'in kardeş şirketi Covestro 31 Ağustos 2015 tarihine kadar Bayer MaterialScience adını taşıyordu. Şirketteki yeniden yapılanma nedeniyle 1 Eylül 2015 tarihinde Covestro adını aldı. Covestro yapıştırıcı, cila ve dolgu maddeleri üretiyor. Bayer MaterialScience’ın ayrı bir şirket haline getirilme planı Eylül 2014’te açıklanmıştı.

Covestro'nun çalışanlarına yönelik seyahat uyarısı sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda dile getirilmişti.

Almanya Türkiye politikasını değiştiriyor

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasının ardından Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirilmesi ve kredi garantilerinin gözden geçirilmesi gibi önlemler açıklamıştı.

Gabriel'in açıklamasının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı internet sayfasında Türkiye'ye yapılacak seyahatler ve güvenlik önlemleri konusudaki bölümünde güncelleme yapmıştı. Güncellemede Türkiye'de bazı Almanların kabul edilemeyecek gerekçelerle gözaltına alındıkları ve kısmen konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerine izin verilmediği belirtilerek iş ya da tatil amacıyla Türkiye'ye seyahat edeceklerden dikkatli olmaları istenmişti.

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