Alman şirket ihtar çekti; Pelin Karahan'ın başrolünde olduğu "Dalgalar ve İzler" vizyona giremedi

Pelin Karahan ve Meral Çetinkaya’nın başrollerini üstlendiği, Aura 1 Filmcilik’in yapımcılığını yaptığı "Dalgalar ve İzler" vizyona giremedi. Filmin vizyona girememesinin nedeni olarak yapım şirketi ile filme sponsor olan Alman şirket Acto arasındaki gerilim gösterildi.

Senaryosunu Yasemen Zorlu’nun yazdığı, yapımcılığını ise Banu Zorlu’nun yaptığı “Dalgalar ve İzler” filminin çekimleri geçen yıl başladı. Filmin başrolünde Pelin Karahan ile Meral Çetinkaya yer aldı. Çekimleri tamamlanan, montajı biten film vizyona giremedi.

Kemerburgaz’da kaçak plato kurduğu iddia edilen Pelin Çağlıyan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aura 1 Filmcilik şirketinin çektiği filmin sinemalarda değil, dijital platformlarda yayınlanması planlandı.Aura 1 Filmcilik, bu plan doğrultusunda Alman Acto firmasını filme sponsor yaptı. Ancak film kendisine dijital platformlarda yer bulamadı. Bu defa şirket ortaklarından Özkan Tamirak filmi televizyon kanallarında yayınlayabilmek için harekete geçse de başarılı olamadı.

Alman firma kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle film şirketine ihtar çekti. Alman şirket, film yıl sonuna kadar vizyona girmediği takdirde dava açacağını bildirdi. Bir türlü yayınlanamayan film, Aura 1 Filmcilik’i de karıştırdı. Yönetim kurulu üyesi Banu Zorlu ile yollar ayrıldı. Nişantaşı’nda büyük bir ofis tutan şirket yönetiminin burayı boşalttığı öğrenildi.