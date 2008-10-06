Alman sinemasının önemli yapıtları Pera'da

"Alman kültür esintileri" Türkiye'de

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 7-26 Ekim arasında Pera Film Etkinlikleri'ne ev sahipliği yapacak. Konuya ilişkin açıklamaya göre, Pera Müzesi Film ve Video Bölümü, bu aydan itibaren aylık film programları düzenleyecek. Sinema klasiklerinden deneysel film-video örneklerine, animasyonlar ve belgesellerden kısa film türlerine kadar kapsamlı projelerden oluşacak etkinlik, sinemanın önemini ve çeşitliliğini vurgulamayı, Pera Müzesi ziyaretçisini farklı etkinliklerle buluşturmayı ve müzeye yeni ziyaretçiler kazandırmayı amaçlıyor."Almanya'dan Klasikler: 1930-1943 Sesli Filmler" programı ile başlayacak etkinlikte, 7-26 Ekim arasında Alman sinema tarihinden 10 önemli başyapıta yer verilecek. Goethe Enstitüsü ve Almanya Büyükelçiliği işbirliğindeki program "Türkiye'de Alman Kültür Esintileri" ve "Kültür Haftaları" kapsamında düzenlenecek.Pera Müzesi oditoryumunda gösterime girecek filmler şöyle:"Üç Adam ve Lilian/Three Men and Lilian", "Dans Eden Kongre/The Congress Dances", "Gülen Mirasçılar/Merry Heirs", "Kaliforniya İmparatoru/The Emperor of California", "Amphitryon", "M", "La Habanera", "Münchhausen", "Titanic" ve "Mavi Melek/The Blue Angel."